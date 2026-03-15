Homem leva tesourada da mulher e vai parar na UPA, mas rejeita abrir queixa contra ela em Anápolis

Ferimento ocorreu durante discussão e vítima precisou procurar atendimento médico

Pedro Ribeiro - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um homem ficou ferido após uma discussão com a companheira na manhã deste domingo (15), em Anápolis.

O caso mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) após profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Vila Jussara, receberem um paciente com ferimento provocado por objeto perfurante.

Quando os policiais chegaram ao local, o homem já havia sido atendido e estava do lado de fora da unidade de saúde.

Durante a conversa com os militares, ele relatou que a lesão ocorreu após uma discussão com a companheira, que teria utilizado uma tesoura durante o desentendimento.

A mulher também confirmou aos policiais que houve a discussão e que o ferimento ocorreu nesse contexto.

Diante da situação, o casal foi encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

A vítima, no entanto, informou que não tinha interesse em representar criminalmente contra a companheira.

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