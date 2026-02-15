Hospital Municipal Jamel Cecílio passa a atender urgência e emergência durante reforma da UPA da Vila Esperança, em Anápolis

Estrutura foi adaptada para receber adequadamente equipamentos, leitos, cilindros de gases medicinais e gerador de energia

Natália Sezil - 15 de fevereiro de 2026

UPA Alair Mafra. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

O Hospital Municipal Jamel Cecílio, localizado na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara, região Central de Anápolis, passa a atender casos de urgência e emergência a partir deste domingo (15).

A medida é válida enquanto a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Mafra de Andrade, a UPA da Vila Esperança, passa por ampla reforma.

Até então, a demanda havia sido transferida temporariamente para a Unidade Mista da Vila Norte e para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA) – mas o Jamel Cecílio já teve a estrutura preparada para absorver os atendimentos.

A adaptação inclui leitos, equipamentos, cilindros de gases medicinais e gerador de energia. Segundo a Prefeitura de Anápolis, também passaram por melhorias o sistema elétrico e o hidráulico.

A previsão é de que a estrutura da UPA da Vila Esperança continue no Hospital Municipal Jamel Cecílio durante alguns meses.

Pelas redes sociais, o prefeito Márcio Corrêa (PL) explicou que “a transferência para essa unidade abre caminho para a tão necessária reforma do prédio da Vila Esperança, onde a UPA vinha funcionando há anos em condições precárias”.

