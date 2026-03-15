Mudança oficial do CEP entra em vigor e moradores de 3 cidades precisam atualizar endereço

Mudança no sistema postal cria CEP específico por rua em três cidades de Santa Catarina e obriga moradores a atualizar endereços

Gabriel Dias - 15 de março de 2026

Obrigados a atender todos os municípios do país, os Correios buscam novo modelo para financiar entregas e reduzir prejuízos (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Moradores de três cidades do Norte de Santa Catarina passaram a conviver com uma mudança importante no sistema postal.

Desde março, Guaramirim, Corupá e Massaranduba adotaram oficialmente o CEP específico por rua, substituindo o antigo código único utilizado em cada município.

A alteração foi implementada pelos Correios com o objetivo de melhorar a organização das entregas e reduzir problemas na distribuição de correspondências.

A mudança havia sido anunciada em agosto de 2025 e contou com um período de adaptação de seis meses, durante o qual os códigos antigos ainda eram aceitos.

A partir de março de 2026, no entanto, o modelo anterior deixou de ser utilizado. Com isso, cada logradouro passou a ter seu próprio CEP, o que exige atenção dos moradores na hora de preencher endereços em cadastros e serviços do dia a dia.

Segundo os Correios, o novo sistema deve agilizar a entrega de correspondências e diminuir devoluções causadas por endereços imprecisos.

Cada município passou a ter uma faixa específica de códigos. Em Corupá, os CEPs agora variam entre 89390-001 e 89393-999, substituindo o antigo 89278-000.

Em Guaramirim, os novos números vão de 89270-001 a 89277-999, no lugar do código geral 89270-000. Já em Massaranduba, o intervalo definido ficou entre 89380-001 e 89383-999.

Com a mudança, moradores devem atualizar o CEP em registros utilizados com frequência, como contas de água, energia elétrica, internet, telefonia e serviços bancários.

Também é recomendado revisar endereços cadastrados em lojas, aplicativos e serviços de entrega para evitar problemas no recebimento de correspondências. A consulta do novo CEP pode ser feita diretamente no site oficial dos Correios, por meio da ferramenta “Busca CEP”.

Guaramirim, uma das cidades afetadas pela mudança, ganhou destaque recente após ser escolhida para receber uma nova fábrica da multinacional WEG.

O projeto prevê investimento de cerca de R$ 1,1 bilhão e deve ocupar uma área aproximada de 730 mil metros quadrados, com expectativa de gerar cerca de mil empregos diretos quando a unidade entrar em operação.

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