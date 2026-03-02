Estudantes de Goiás podem se inscrever no concurso de cartas dos Correios e concorrer a prêmio de até R$ 7,5 mil

Este ano, iniciativa aborda tema que explica a importância das relações humanas no mundo digital

Natália Sezil - 02 de março de 2026

Concurso irá premiar as melhores cartas. (Foto: John-Mark Smith/Pexels)

Estudantes goianos que têm interesse pela escrita e pela criatividade já podem começar a se preparar para o 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens, promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU) e organizado no Brasil pelos Correios.

A seleção é uma oportunidade para alunos de até 15 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas de todo o estado, conquistarem prêmios de até R$ 7,5 mil produzindo textos.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 27 de março. Este ano, o tema é: “Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas num mundo digital”.

O objetivo da iniciativa é incentivar a escrita e a alfabetização, estimular a criatividade e o desenvolvimento de crianças e adolescente. Em território brasileiro, o concurso acontece em três etapas: escolar, estadual e nacional.

Cada escola pode inscrever até duas cartas. A melhor redação de cada estado avança para a competição nacional, que escolhe as três melhores cartas do país. A vencedora recebe um prêmio de R$ 7,5 mil e representa o Brasil na fase internacional.

A escola deste aluno ganha R$ 7,8 mil. O segundo colocado conquista R$ 6 mil, enquanto a instituição leva R$ 6,3 mil. Já o terceiro melhor posicionado recebe R$ 4,5 mil, e o colégio ganha R$ 4,8 mil.

Na fase regional, o prêmio é de R$ 1.725 para o autor da melhor redação e R$ 1.875 para a unidade de ensino.

O Brasil já subiu a todos os lugares do pódio ao longo da história do concurso internacional. Ganhou ouro em 1972, 1988 e 2006, prata em 1978 e 1980, e bronze em 1992 e 2015.

O país também recebeu sete menções honrosas entre 2009 e 2025. É o segundo melhor posicionado no ranking, atrás apenas da China, que detém cinco ouros.

Na 54ª edição, o Brasil contabilizou 3.241 cartas encaminhadas, vindas de 2.158 escolas diferentes. Em Goiás, quem mais se destacou foi a estudante Makelly Freitas de Lima, então no 1º ano do ensino médio da escola Cecília Meireles, em Santa Helena de Goiás.

A carta, que tinha como tema “Imagine que você é o oceano”, foi dedicada ao Papa Francisco. A redação destacou a poluição ocorrida no Oceano Atlântico, que tem destruído corais.

