Valor do Auxílio-Reclusão é atualizado; saiba quem pode solicitar o pagamento

Benefício pago aos dependentes de segurados presos segue vinculado ao salário mínimo e possui regras específicas para concessão pelo INSS

Gabriel Yuri Souto - 15 de março de 2026

Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

O valor do Auxílio-Reclusão voltou ao centro das dúvidas entre brasileiros após a divulgação de números atualizados do benefício em 2026.

Algumas publicações mencionaram que o pagamento teria sido reajustado para R$ 1.754,18, porém esse valor não corresponde ao que os dependentes recebem.

As informações foram reunidas em reportagem do jornalista Deny Campos, publicada pelo portal ND Mais, que detalhou como funciona o cálculo do benefício e quem possui direito ao pagamento.

Atualmente, o Auxílio-Reclusão segue vinculado ao salário mínimo vigente no país. Em 2026, o piso nacional passou para R$ 1.621, valor que serve como referência para o pagamento mensal destinado aos dependentes do segurado preso.

Entenda o que é o Auxílio-Reclusão

O Auxílio-Reclusão funciona como um benefício previdenciário destinado aos dependentes de segurados que cumprem pena em regime fechado. Nesse caso, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) garante uma proteção financeira para a família durante o período de prisão.

Além disso, o pagamento não vai para o preso. Pelo contrário, o INSS direciona o valor aos dependentes habilitados enquanto durar a reclusão.

Portanto, o benefício busca evitar que a família do segurado fique sem renda após a prisão.

Qual é o valor do Auxílio-Reclusão em 2026

Embora algumas publicações tenham divulgado o valor de R$ 1.754,18, esse número possui outra função dentro das regras previdenciárias.

Na verdade, ele representa o limite de renda do segurado no momento da prisão. Ou seja, apenas trabalhadores considerados de baixa renda podem gerar o direito ao benefício para os dependentes.

Se o segurado recebia salário superior a esse limite quando foi preso, o INSS não concede o Auxílio-Reclusão.

Enquanto isso, o valor efetivamente pago aos dependentes continua equivalente ao salário mínimo vigente, que em 2026 corresponde a R$ 1.621.

Como funciona o pedido do benefício

Os dependentes podem solicitar o Auxílio-Reclusão assim que a prisão do segurado é confirmada. Apesar disso, especialistas recomendam fazer o pedido o quanto antes.

Isso acontece porque a data da solicitação influencia diretamente o início do pagamento.

Quando os dependentes solicitam o benefício até 90 dias após a prisão, o INSS pode liberar os valores retroativos desde a data da detenção.

No entanto, para filhos menores de 16 anos, a legislação amplia esse prazo para 180 dias.

Por outro lado, quando o pedido ocorre depois desses prazos, o pagamento passa a valer apenas a partir da data do requerimento.

Quem pode receber o Auxílio-Reclusão

A legislação previdenciária divide os dependentes em três classes.

Classe 1 – Cônjuge, companheiro ou filhos

Esses dependentes possuem prioridade no recebimento. Além disso, não precisam comprovar dependência econômica, pois a legislação presume essa condição.

Classe 2 – Pais

Na ausência de dependentes da primeira classe, os pais do segurado podem solicitar o benefício. Contudo, precisam comprovar dependência econômica.

Classe 3 – Irmãos

Se não existirem dependentes das classes anteriores, os irmãos passam a ter direito ao benefício. Entretanto, também precisam comprovar dependência financeira.

Requisitos exigidos pelo INSS

Para conceder o Auxílio-Reclusão, o INSS exige alguns critérios básicos:

comprovação da prisão por meio de certidão judicial

qualidade de segurado no momento da prisão

existência de dependentes habilitados

enquadramento do segurado como trabalhador de baixa renda

Além disso, para prisões ocorridas a partir de 18 de junho de 2019, o segurado precisa cumprir carência mínima de 24 meses de contribuição ao INSS.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!