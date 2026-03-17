Criança de 7 anos morre após levar choque em cerca elétrica improvisada pelo pai, em Niquelândia

Família energizou o gradeado há cerca de 15 dias para evitar que cães fugissem de casa

Ícaro Gonçalves - 17 de março de 2026

Acidente ocorreu na manhã desta terça (17), em Niquelândia (Imagens: Reprodução e Captura de tela/Google Maps)

Uma criança de 07 anos morreu na manhã desta terça-feira (17) ao levar choque na cerca elétrica improvisada pelo pai, em uma residência do município de Niquelândia, no Norte goiano.

O Portal 6 apurou que o pai da criança havia ligado um fio elétrico diretamente na cerca para evitar que os cachorros pulassem o cercado.

Na manhã do acidente, a mãe teria saído de casa sem desligar a tomada que mantinha a cerca energizada. Enquanto brincava no quintal, o menino encostou na cerca e sofreu a descarga elétrica.

A irmã, de 10 anos, teria tentado ajudar, mas também recebeu choque. Com esforço, ela conseguiu se soltar, desligar a tomada e pedir socorro.

Uma testemunha prestou os primeiros socorros à criança, que apresentava dificuldade de respirar e coloração arroxeada da pele.

Ele foi levado por vizinhos ao Hospital Municipal de Niquelândia, onde a equipe médica realizou procedimentos de reanimação. Apesar dos esforços, a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O pai da criança não estava no local durante o acidente, pois estava no trabalho. A cerca já apresentava o fio energizado há aproximadamente 15 dias, conforme informado pela mãe.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

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