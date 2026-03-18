A nota de R$ 5 que vale 80 vezes mais e pode estar guardada na sua carteira

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante

Magno Oliver - 18 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Mesmo que a gente esteja na era dos pagamentos digitais, muitas pessoas ainda preservam o costume de guardar cédulas ou tem alguma nota com fabricação de data mais antiga ou edição especial, não é mesmo?

Pois saiba que você pode conseguir uma grana interessante no mercado de coleções de notas, moedas e artefatos raros. A chamada Numismática Cultural.

No universo numismático das coleções de notas de dinheiro, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores além de seus nominais registrados nas frentes das notas.

Uma linhagem de nota de R$ 5 reais , por exemplo, tem um passado que remonta aos primórdios da cunhagem de cédulas raríssimas. E essa fabricação saiu com poucas unidades no Brasil e atingiu um valor alto no mercado de coleções.

Um modelo recente da linhagem de notas de R$ 5,00 reais brasileiras entrou em estado de raridade por conta de detalhes que as tornaram valiosas.

A nota recentemente lançada pela Casa da Moeda pode render mais de R$ 400,00 devido a uma numeração específica e um detalhe simples que as outras não possuem.

Existem hoje, segundo o catálogo de moedas, poucas unidades dos exemplares. O modelo de cédula possui um asterisco que precede a numeração e está localizado na parte inferior direita da cédula.

Esse distintivo aponta o status de cédula como em categoria de colecionador. E o mercado dos colecionadores está pagando até mais de R$ 400,00 para quem tiver uma representação como a da imagem.

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

Atenção leitores e leitoras!

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.

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