Animais comunitários e o risco de serem vistos, mas não considerados

Casos recentes de violência contra animais, como o do cão Orelha, evidenciam uma realidade que vai além de situações isoladas

Seliane da SOS - 18 de março de 2026

Casos recentes de violência contra animais comunitários têm chamado atenção pela brutalidade. (Foto: Freepik)

Casos recentes de violência contra animais em Goiás voltaram a chamar atenção e provocar indignação. A agressão a um cachorro atingido com óleo quente, somada a episódios de repercussão nacional, como o do cão Orelha, evidenciam uma realidade que vai além de situações isoladas e expõem uma fragilidade ainda presente na convivência urbana.

Os chamados animais comunitários fazem parte do cotidiano das cidades. Estão nas ruas, nos bairros, próximos às pessoas, muitas vezes cuidados por moradores, reconhecidos por quem convive com eles diariamente. Ainda assim, permanecem em uma condição indefinida, entre a presença e a ausência de responsabilidade, o que os torna especialmente vulneráveis.

Quando casos extremos vêm à tona, a reação costuma ser imediata, marcada por indignação e cobrança por punição. Essa resposta é legítima, mas não esgota o problema. A violência que chega ao extremo não surge de forma repentina. Ela se constrói, aos poucos, em um ambiente onde o que é coletivo nem sempre é percebido como responsabilidade compartilhada.

A cidade é feita de relações, e a forma como essas relações se estabelecem no espaço comum diz muito sobre o nível de cuidado que se constrói, ou que se perde, no dia a dia. Animais comunitários ocupam justamente esse espaço coletivo, onde a ausência de pertencimento claro pode abrir margem para a indiferença.

Mais do que um debate sobre proteção animal, esses casos convidam a uma reflexão mais ampla sobre convivência, atenção e responsabilidade. Porque aquilo que está diante de todos, mas não é assumido por ninguém, acaba se tornando invisível até que algo mais grave aconteça.

A recorrência desses episódios mostra que o desafio não está apenas na resposta aos casos, mas na capacidade de perceber, antes deles, os sinais que se repetem no cotidiano. Afinal, a forma como uma sociedade trata o que é vulnerável, mesmo quando não tem dono, revela, de maneira silenciosa, o tipo de relação que ela constrói consigo mesma.