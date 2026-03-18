Estudo revela que a legalização da maconha para uso recreativo ou medicinal leva à redução de diferentes tipos de crimes

Pesquisa aponta associação entre legalização da cannabis e queda de crimes, com efeitos distintos e percebidos ao longo dos anos

Gustavo de Souza - 18 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A legalização da maconha está associada à redução de diferentes tipos de crimes, segundo um estudo publicado na revista Economic Modelling, com base em dados de todos os estados dos Estados Unidos. A análise aponta que os impactos variam conforme o modelo de regulação adotado.

De acordo com os pesquisadores, a liberação da planta aparece relacionada à queda de crimes violentos em alguns contextos, enquanto, em outros, há associação com a diminuição de crimes patrimoniais. Apesar disso, os efeitos não são imediatos.

Foi identificado que os impactos acerca da redução da criminalidade é influenciado pela forma como é feita a legalização. Em determinadas abordagens regulatórias, há associação com a redução de crimes patrimoniais; já em outras, os dados indicam queda de crimes violentos.

Os pesquisadores também destacam que análises iniciais podem levar a interpretações equivocadas. Em um primeiro momento, os resultados sugeriam aumento de crimes patrimoniais após a legalização. No entanto, com ajustes metodológicos mais robustos, esse efeito deixou de ser estatisticamente significativo.

Outro ponto central é o chamado “efeito de defasagem”. Segundo o estudo, os impactos da legalização da cannabis se tornam mais evidentes apenas após alguns anos.

Por isso, recomenda-se cautela na avaliação de políticas públicas. Os resultados variam conforme o tempo de implementação, o modelo adotado e o contexto local.

O cenário brasileiro

No Brasil, o debate sobre a maconha ainda está concentrado no uso medicinal e farmacêutico. Em 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou regras para a produção da planta com fins medicinais, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A autorização é restrita a pessoas jurídicas, com controle rigoroso, rastreabilidade e limite de THC de até 0,3% no caso do cânhamo industrial. O uso recreativo segue sem regulamentação no país.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!