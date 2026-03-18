RG antigo em desuso: o que acontece com quem não trocar o documento pelo novo
Prazo vai até 2032, mas quem não atualizar a identidade pode enfrentar bloqueios em serviços essenciais antes disso
O antigo Registro Geral (RG) tem prazo para deixar de valer em todo o Brasil. A partir de 28 de fevereiro de 2032, o documento não será mais aceito como identificação oficial, o que pode impactar diretamente a rotina de milhões de brasileiros.
As informações foram divulgadas pela jornalista Lídia Gabriella, que detalhou as mudanças e os efeitos práticos da substituição pelo novo modelo.
RG antigo deixará de ser aceito
A principal mudança envolve a validade do documento.
Após o prazo estabelecido, o RG antigo perde completamente a validade. Ou seja, ele não poderá mais ser usado para comprovar identidade em nenhuma situação oficial.
Apesar disso, não existe multa para quem não fizer a troca. No entanto, as consequências práticas podem ser significativas.
Nova identidade passa a usar o CPF
O novo documento, chamado de Carteira de Identidade Nacional (CIN), traz mudanças importantes.
Agora, o CPF se torna o número único de identificação em todo o país. Com isso, o governo elimina a possibilidade de uma pessoa ter diferentes números de RG em estados distintos.
Além disso, a CIN inclui:
- QR Code para verificação digital
- maior segurança contra fraudes
- padronização nacional
Dessa forma, o documento facilita a identificação e reduz inconsistências nos cadastros.
Falta de atualização pode travar serviços
Quem não substituir o RG pode enfrentar dificuldades no dia a dia.
Entre os principais impactos estão:
- problemas para abrir ou movimentar contas bancárias
- restrições em viagens, inclusive no Mercosul
- impedimentos em concursos públicos e vestibulares
- dificuldades no acesso a serviços do INSS
- bloqueios na atualização de cadastros
Assim, mesmo sem multa, a ausência de um documento válido pode comprometer diversas atividades.
Prazo ainda está em vigor, mas troca já é recomendada
Atualmente, o RG antigo ainda continua válido até 2032.
Porém, alguns órgãos já passaram a priorizar a nova identidade, principalmente em processos que exigem tecnologia mais avançada, como biometria.
Por isso, a recomendação é não deixar a atualização para a última hora.
Segundo Lídia Gabriella, a mudança busca modernizar o sistema de identificação no Brasil e evitar problemas futuros para os cidadãos.