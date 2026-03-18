RG antigo em desuso: o que acontece com quem não trocar o documento pelo novo

Prazo vai até 2032, mas quem não atualizar a identidade pode enfrentar bloqueios em serviços essenciais antes disso

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
RG antigo perde validade em 2032; veja o que acontece com quem não trocar para a nova Carteira de Identidade Nacional.
(Foto: Reprodução)

O antigo Registro Geral (RG) tem prazo para deixar de valer em todo o Brasil. A partir de 28 de fevereiro de 2032, o documento não será mais aceito como identificação oficial, o que pode impactar diretamente a rotina de milhões de brasileiros.

As informações foram divulgadas pela jornalista Lídia Gabriella, que detalhou as mudanças e os efeitos práticos da substituição pelo novo modelo.

RG antigo deixará de ser aceito

A principal mudança envolve a validade do documento.

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Após o prazo estabelecido, o RG antigo perde completamente a validade. Ou seja, ele não poderá mais ser usado para comprovar identidade em nenhuma situação oficial.

Apesar disso, não existe multa para quem não fizer a troca. No entanto, as consequências práticas podem ser significativas.

Nova identidade passa a usar o CPF

O novo documento, chamado de Carteira de Identidade Nacional (CIN), traz mudanças importantes.

Agora, o CPF se torna o número único de identificação em todo o país. Com isso, o governo elimina a possibilidade de uma pessoa ter diferentes números de RG em estados distintos.

Além disso, a CIN inclui:

  • QR Code para verificação digital
  • maior segurança contra fraudes
  • padronização nacional

Dessa forma, o documento facilita a identificação e reduz inconsistências nos cadastros.

Falta de atualização pode travar serviços

Quem não substituir o RG pode enfrentar dificuldades no dia a dia.

Entre os principais impactos estão:

  • problemas para abrir ou movimentar contas bancárias
  • restrições em viagens, inclusive no Mercosul
  • impedimentos em concursos públicos e vestibulares
  • dificuldades no acesso a serviços do INSS
  • bloqueios na atualização de cadastros

Assim, mesmo sem multa, a ausência de um documento válido pode comprometer diversas atividades.

Prazo ainda está em vigor, mas troca já é recomendada

Atualmente, o RG antigo ainda continua válido até 2032.

Porém, alguns órgãos já passaram a priorizar a nova identidade, principalmente em processos que exigem tecnologia mais avançada, como biometria.

Por isso, a recomendação é não deixar a atualização para a última hora.

Segundo Lídia Gabriella, a mudança busca modernizar o sistema de identificação no Brasil e evitar problemas futuros para os cidadãos.

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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