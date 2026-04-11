Carta de noiva para engenheiro que morreu horas após o casamento em Goiânia é emocionante

Relato íntimo e cheio de dor descreve os planos interrompidos e o impacto da perda repentina

Da Redação - 11 de abril de 2026

Engenheiro morreu horas depois do casamento com Ana Karolina Freitas. (Imagem: Captura de tela/Reprodução/Instagram)

A carta escrita por Ana Karolina Freitas para o marido, o engenheiro eletricista Matheus Vicente, de 24 anos, emocionou milhares de pessoas nas redes sociais após a morte dele, registrada poucas horas depois do casamento, em Goiânia.

Publicada na sexta-feira (10), a mensagem revela a intensidade do relacionamento de seis anos e a dimensão do vazio deixado pela perda. No texto, a noiva afirma que viveu ao lado de Matheus os momentos mais felizes da vida e descreve o companheiro como alguém único.

“Matheus, eu te amo tanto que eu jamais um dia irei conseguir descrever esse amor”, escreveu. Em outro trecho, ela reforça o quanto admirava o marido e faz questão de destacar suas qualidades. “Eu só queria que todo mundo soubesse o quanto você foi um homem incrível”.

A carta também evidencia a dificuldade em lidar com a ausência repentina e os sonhos interrompidos. “Eu não consigo ficar 1 minuto sem pensar em você e em tudo que queríamos viver juntos”, desabafou, ao lembrar dos planos que incluíam viagens, filhos e a casa já preparada para o início da vida a dois.

Ao longo do texto, Ana Karolina relembra detalhes da relação e demonstra inconformismo com a morte precoce do engenheiro. “Você lembra de todos os lugares que a gente queria conhecer juntos? Você lembra os nomes que queríamos dar aos nossos filhos?”, questiona, em tom de despedida.

Ela encerra a homenagem agradecendo pelos anos compartilhados e afirmando que a conexão entre os dois permanece, mesmo diante da perda.

A publicação rapidamente repercutiu e reuniu milhares de comentários de internautas, que relataram comoção com a história e deixaram mensagens de apoio à jovem.



Matheus morreu após a cerimônia de casamento, realizada no dia 28 de março. A causa da morte ainda não foi divulgada e segue sob investigação do Instituto Médico Legal (IML), que tem prazo de até 30 dias para concluir o laudo.

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