Supermercado Oliveira celebra 12 anos com promoções, churrasco e sorteios em Anápolis

Programação especial acontece neste sábado (21) e promete movimentar a loja ao longo do dia

Damara Dantas - 19 de março de 2026

Supermercado Oliveira celebra 12 anos com programação especial. (Foto: Divulgação)

O Supermercado Oliveira realiza, neste sábado (21), uma programação especial em comemoração aos 12 anos da unidade em Anápolis. A ação foi preparada para celebrar a data junto aos clientes, com uma série de iniciativas ao longo do dia.

Localizado na Avenida Principal, QD-33, LT-27, Setor Sul 2ª Etapa, o estabelecimento aposta em uma programação que combina ofertas e experiências para o público.

Entre os destaques, estão as promoções em todos os setores, com condições especiais em diversos produtos, pensadas para quem deseja aproveitar ofertas durante a comemoração.

Além disso, quem passar pelo local também poderá desfrutar de um churrasco na porta do supermercado, iniciativa que busca proporcionar um ambiente mais descontraído e acolhedor durante a celebração.

A programação inclui ainda sorteios voltados aos clientes, reforçando a proposta de valorizar quem faz parte da história do estabelecimento ao longo dos anos.

Aberta ao público, a ação acontece durante o horário de funcionamento, de 07h às 21h, e deve atrair consumidores em busca de economia e também de uma experiência diferenciada de compra.

Para mais informações sobre a programação e as ofertas, os interessados podem acessar o perfil oficial do supermercado no Instagram, por meio do @supermercado.oliveira321.