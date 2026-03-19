Truque mágico para limpar qualquer vasilha de plástico com gordura

Com itens simples, usados no dia a dia, uma técnica rápida promete facilitar a limpeza e acabar com o cheiro desagradável

Layne Brito -
limpar qualquer vasilha de plástico com gordura
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem costuma armazenar comida em potes plásticos sabe que a gordura é uma das maiores inimigas da limpeza na cozinha. Mesmo depois de lavar, muitas vasilhas continuam com aspecto engordurado, além de manter aquele cheiro forte que parece não sair de jeito nenhum.

O problema, bastante comum na rotina doméstica, costuma gerar incômodo e até desanimar quem precisa reaproveitar os recipientes no dia a dia.

Mas uma dica simples vem chamando atenção justamente por prometer resolver esse transtorno sem esforço, sem produtos caros e com poucos ingredientes.

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O truque usa apenas papel-toalha, detergente e um pouco de água para soltar a gordura das paredes do pote antes mesmo da lavagem tradicional.

A técnica é prática: basta colocar dentro da vasilha um pedaço de papel-toalha, adicionar uma gotinha de detergente e um pequeno volume de água.

Em seguida, é só tampar e sacudir bem.

O movimento ajuda o papel a espalhar o produto e absorver a gordura acumulada, deixando o recipiente mais limpo e pronto para o enxágue final.

Depois disso, basta abrir o pote e passar água para retirar os resíduos.

A promessa é de que a vasilha fique limpa, sem a sensação pegajosa e sem o cheiro característico de gordura, algo que costuma permanecer mesmo após lavagens comuns.

Além de rápida, a dica se destaca por ser econômica e fácil de aplicar em casa.

Em poucos segundos, itens simples que já fazem parte da rotina da cozinha podem ajudar a devolver o aspecto de limpeza aos recipientes plásticos, facilitando o uso no dia a dia e evitando desperdício.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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