A raça de cachorro considerada sagrada no Tibete e que hoje muita gente tem em casa

Raça criada em templos budistas do Himalaia tinha função de alerta e simbolizava proteção espiritual antes de se tornar pet doméstico

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Muito comum em apartamentos brasileiros, o Lhasa Apso carrega uma história que poucos donos conhecem. Apesar da aparência pequena e dócil, a raça nasceu em um contexto religioso e teve papel importante dentro dos mosteiros do Tibete.

As informações ganharam destaque em um vídeo publicado pela criadora de conteúdo Marina Guaragna, do perfil @marinaguaragna no Instagram, que explicou a origem e a importância cultural do animal.

Origem ligada à religião e à elite tibetana

O Lhasa Apso se desenvolveu na cidade de Lhasa, capital do Tibete, localizada a mais de 3.600 metros de altitude. Durante séculos, esses cães viveram dentro de mosteiros e palácios.

Nesse ambiente, eles exerciam uma função estratégica. Os monges utilizavam a raça como sistema de alerta, já que o latido agudo avisava rapidamente sobre qualquer movimentação incomum.

Além disso, a cultura tibetana associava esses cães à proteção espiritual e à sorte. Por isso, o animal ganhou status especial dentro da sociedade.

Raça não era vendida, apenas presenteada

Diferente do que acontece hoje, o Lhasa Apso não era comercializado. Líderes religiosos e membros da elite ofereciam os cães como presente de prestígio.

Esse costume reforçava o valor simbólico da raça. Assim, apenas pessoas selecionadas tinham acesso aos animais, o que aumentava ainda mais sua importância cultural.

Chegada ao Ocidente mudou o destino da raça

A expansão do Lhasa Apso começou no início do século XX. O 13º Dalai Lama presenteou estrangeiros com exemplares, o que marcou a saída oficial da raça do Tibete.

Na década de 1930, alguns cães chegaram aos Estados Unidos. Pouco depois, em 1935, o American Kennel Club reconheceu oficialmente a raça.

A partir desse momento, criadores ocidentais passaram a selecionar características voltadas à companhia e à exposição.

De guardião sagrado a cão de companhia

Com o passar do tempo, o Lhasa Apso perdeu o papel religioso e se consolidou como animal de estimação. Hoje, ele aparece frequentemente em ambientes urbanos, principalmente em apartamentos.

No entanto, a origem da raça revela um passado completamente diferente. O que muitos veem como um cachorro doméstico moderno nasceu em uma sociedade teocrática isolada, dentro de templos budistas do Himalaia.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por marina guaragna (@marinaguaragna)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!