Adeus, salto alto: novo sapato elegante aposta no conforto e vira tendência entre mulheres

O estilo feminino passa por uma transformação e prioriza o bem-estar sem abrir mão da sofisticação

Daniella Bruno - 20 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Durante décadas, o salto alto foi considerado peça essencial no guarda-roupa feminino, associado à elegância e à sofisticação. No entanto, esse cenário vem mudando de forma consistente nos últimos anos.

Atualmente, cresce a busca por alternativas que ofereçam mais conforto sem comprometer o visual. Nesse sentido, o sapato confortável feminino passa a ocupar um papel de destaque, refletindo uma mudança clara nas preferências das mulheres.

De acordo com a tendência observada no setor de moda, modelos com salto baixo, solado plano e design ergonômico ganham cada vez mais espaço. Ao mesmo tempo, esses calçados incorporam elementos sofisticados, o que garante um visual elegante mesmo sem o uso do salto alto tradicional.

Além disso, marcas e estilistas têm investido em propostas que priorizam o bem-estar. Dessa forma, o conforto deixa de ser apenas um diferencial e passa a ser um dos principais critérios na escolha de calçados.

Modelos versáteis dominam o dia a dia

Com a mudança de comportamento, diferentes modelos passam a se destacar. Entre eles, sapatilhas repaginadas, loafers, mocassins e tênis casuais aparecem como os principais representantes dessa nova fase da moda.

Esses calçados se caracterizam pela versatilidade. Ou seja, podem ser usados em diversas ocasiões, desde ambientes profissionais até momentos de lazer. Assim, as mulheres conseguem montar produções equilibradas sem abrir mão da praticidade.

Além disso, a combinação entre conforto e estilo facilita a adaptação às rotinas cada vez mais dinâmicas. Por exemplo, é possível sair de casa para o trabalho e manter o mesmo calçado ao longo do dia, sem a necessidade de trocas constantes.

Outro fator relevante é a variedade de materiais e acabamentos. Couro, tecidos tecnológicos e solados mais flexíveis contribuem para uma experiência mais confortável, ao mesmo tempo em que mantêm a aparência sofisticada.

Mudança reflete novo comportamento de consumo

Mais do que uma tendência passageira, a substituição do salto alto por opções mais confortáveis reflete uma transformação no comportamento de consumo.

As mulheres passam a valorizar peças que acompanhem suas rotinas reais, priorizando funcionalidade e bem-estar. Nesse contexto, o conceito de elegância também se transforma.

Além disso, cresce a preocupação com a saúde e a qualidade de vida. O uso prolongado de salto alto pode causar desconfortos e impactos na postura, o que contribui para a busca por alternativas mais adequadas.

Por fim, a moda acompanha essa mudança ao oferecer soluções que equilibram estética e conforto. Assim, o sapato confortável feminino deixa de ser apenas uma opção e se consolida como uma escolha cada vez mais presente no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!