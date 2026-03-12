Truque simples promete te salvar quando o sapato ou tênis estiver apertando

Uma dica simples que viralizou nas redes mostra como resolver um problema comum sem precisar gastar dinheiro

Daniella Bruno - 12 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quem nunca olhou um tênis lindo na loja e a única coisa que fez foi entrar e comprar? Muitas vezes, na empolgação do momento, o visual fala mais alto do que o conforto.

Depois de um tempo usando, no entanto, muita gente percebe que o sapato não é exatamente do tamanho certo e acaba ficando um pouco apertado. Nesse momento surge a dúvida: e agora, o que fazer?

Esse tipo de situação é mais comum do que parece. Afinal, dependendo do modelo ou do material do calçado, ele pode pressionar os pés e causar bastante desconforto durante o uso.

Felizmente, uma dica que bombou nas redes sociais vem chamando a atenção justamente por prometer resolver esse pequeno problema de forma simples e rápida.

Truque com água congelada pode ajudar

A dica consiste em um método bastante simples que utiliza apenas água e o congelador. A ideia é aproveitar a expansão da água quando ela congela para ajudar a alargar levemente o calçado.

O truque consiste em pegar o seu sapato apertado e colocar dentro dele um saco plástico cheio de água. É importante encher bem o saco para que ele ocupe boa parte do espaço interno do calçado.

Em seguida, basta posicionar o sapato no congelador e deixar congelar por algumas horas. Conforme a água congela, ela se expande e pressiona suavemente o material do sapato, o que pode ajudar a aumentar um pouco o espaço interno.

Por que o método pode funcionar

A explicação está em um princípio físico bastante simples. Quando a água congela, ela aumenta de volume. Esse processo gera uma pressão leve nas paredes internas do sapato.

Como consequência, alguns materiais acabam cedendo um pouco, o que pode tornar o calçado mais confortável ao ser usado novamente.

Depois que a água estiver totalmente congelada, basta retirar o sapato do congelador, esperar alguns minutos e remover o saco de gelo. Em seguida, experimente o calçado novamente para verificar se ele ficou mais confortável.

Vale lembrar que o truque costuma funcionar melhor em materiais um pouco mais flexíveis, como couro ou tecidos. Ainda assim, muita gente afirma que a dica realmente ajuda a aliviar o aperto em vários tipos de calçado.

No fim das contas, soluções simples como essa mostram que pequenos truques do dia a dia podem resolver problemas comuns de forma prática e sem gastar dinheiro. Afinal, ninguém merece comprar um sapato bonito e depois sofrer com o desconforto ao usar.

