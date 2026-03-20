Na China, investir em imóveis não funciona como no resto do mundo, e isso muda tudo
Com regras rígidas desde 2006, a China limita a compra de imóveis por estrangeiros e mantém o mercado focado em uso próprio
Em muitos países, comprar imóveis virou estratégia clássica de investimento, seja para renda, valorização ou proteção de patrimônio. Na China, porém, essa lógica encontra um freio estrutural: o acesso ao mercado residencial não é livre, especialmente para estrangeiros.
O país permite a compra de imóveis por pessoas de fora, mas sob condições bastante restritivas. Isso impede que o setor funcione como um campo aberto para o domínio de investidores internacionais, como ocorre em diversas economias.
As restrições foram formalizadas em 2006, quando o governo chinês publicou normas para regular a entrada de capital estrangeiro no setor imobiliário. O objetivo oficial era promover um desenvolvimento mais equilibrado do mercado, diante do crescimento acelerado dos investimentos externos.
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Pelas regras, estrangeiros precisam comprovar vínculo com o país, geralmente por meio de trabalho ou estudo por mais de um ano. Além disso, a compra deve ser destinada ao uso próprio, não sendo permitida a aquisição para fins especulativos.
O controle foi reforçado em 2010, quando as autoridades passaram a limitar, em regra, a aquisição a uma única unidade residencial por pessoa estrangeira. Isso consolidou a ideia de que o imóvel, nesse contexto, não deve funcionar como ativo financeiro para quem vem de fora.
Um mercado menos aberto ao capital internacional
Essa estrutura cria uma diferença relevante em relação a outros países. Enquanto em cidades globais o capital internacional costuma disputar espaço com moradores locais, na China o modelo busca reduzir esse tipo de pressão no mercado residencial como uma medida de proteção.
A consequência é um ambiente em que o investidor estrangeiro tem atuação bastante limitada. A lógica predominante privilegia quem vive no país, ao menos no desenho das regras.
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