Adeus, setor de TI e finanças: chineses estão trocando essas áreas por outras duas carreiras

Jovens altamente qualificados estão seguindo caminhos considerados improváveis anos atrás no cenário global

Magno Oliver - 17 de março de 2026

(Foto: Divulgação/ Zeekr)

Durante anos, o roteiro de sucesso profissional para jovens altamente qualificados na China parecia bem definido: formar-se em universidades de elite e buscar emprego em gigantes do setor de tecnologia ou em instituições financeiras.

No entanto, esse padrão começou a mudar de forma significativa e têm chamado atenção nos últimos anos. Dados recentes de empregabilidade do país mostram que uma parcela crescente de recém-formados está deixando de priorizar essas áreas tradicionais e optando por carreiras ligadas à manufatura avançada e ao setor energético.

Relatórios divulgados pela Tsinghua University, uma das instituições mais prestigiadas do país, indicam que o número de graduados ingressando em indústrias ligadas à produção tecnológica e energia cresceu cerca de 19% em apenas um ano.

Esse movimento inclui empregos em áreas como semicondutores, veículos elétricos, baterias e redes energéticas inteligentes. Empresas como Huawei e BYD estão entre as principais contratantes desses talentos, refletindo uma nova fase de industrialização altamente tecnológica.

Especialistas apontam que essa mudança está diretamente ligada às prioridades estratégicas do governo chinês, que tem direcionado investimentos para fortalecer a autonomia tecnológica do país.

Com incentivos financeiros e políticas industriais voltadas à inovação, setores como energia renovável, infraestrutura elétrica e fabricação de chips passaram a oferecer salários competitivos e maior estabilidade profissional.

Ao mesmo tempo, empresas da economia digital enfrentaram cortes de pessoal e um ambiente regulatório mais rigoroso, o que reduziu a atratividade dessas áreas para novos profissionais.

O fenômeno também reflete uma transformação cultural no mercado de trabalho chinês. Se antes a ambição de muitos jovens era criar o próximo aplicativo de sucesso, agora a prioridade passou a ser desenvolver tecnologias físicas capazes de sustentar a independência energética e industrial do país.

Com cerca de 12,7 milhões de universitários entrando no mercado de trabalho em 2026, a China aposta cada vez mais na formação de especialistas capazes de liderar setores estratégicos que vão desde fábricas inteligentes até grandes projetos de energia.

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