Deputados aprovam proposta de aumento do salário mínimo e valor pode chegar a R$ 2.106

Proposta de reajuste do piso regional em Santa Catarina avança na Assembleia e prevê salários entre R$ 1.842 e R$ 2.106

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A proposta de reajuste do salário mínimo regional avançou na Assembleia Legislativa e prevê valores que podem chegar a R$ 2.106. O texto integra um acordo entre representantes de trabalhadores e empregadores de Santa Catarina e ainda depende de sanção do governador Jorginho Mello.

O projeto estabelece um aumento médio de 6,49% sobre os pisos atuais e segue o modelo adotado no estado desde 2009. A política de valorização é aplicada a categorias que não possuem salário mínimo definido por convenções coletivas ou legislação federal.

Faixas salariais definidas

A proposta mantém a divisão em quatro níveis, conforme os setores econômicos. A menor faixa, de R$ 1.842, contempla trabalhadores da agricultura, pesca e construção civil.

Na sequência, o piso de R$ 1.908 abrange profissionais das indústrias de vestuário, papel e comunicação. Já a terceira faixa, de R$ 2.022, inclui setores como o comércio e as indústrias química e alimentícia.

O maior valor, de R$ 2.106, será destinado a trabalhadores das indústrias metalúrgicas, gráficas e do turismo.

Como funciona o piso regional

Instituído por lei estadual em 2009, o salário mínimo regional de Santa Catarina é definido anualmente a partir de negociações entre entidades sindicais e representantes patronais. O objetivo é garantir um patamar mínimo de remuneração acima do piso nacional para determinadas categorias.

A medida funciona como referência para trabalhadores que não possuem acordos coletivos específicos, ajudando a equilibrar relações de trabalho em diferentes setores da economia.

Próximos passos

Após avançar na Assembleia Legislativa, o projeto segue para sanção do governo estadual. A expectativa é que, se aprovado, o novo piso seja aplicado ainda em 2026, com possibilidade de efeito retroativo à data-base da categoria.

Caso confirmado, o reajuste reforça a política de atualização anual dos salários regionais, acompanhando as condições econômicas e as negociações entre as partes envolvidas.

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