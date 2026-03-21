Postos de combustível que estiverem com preços altos serão multados

Operação nacional investiga reajustes injustificados e pode aplicar multas milionárias a postos

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Postos de combustíveis que elevarem preços de forma considerada abusiva poderão ser punidos com multas que variam de R$ 50 mil a R$ 500 milhões.

A fiscalização foi intensificada após suspeitas de reajustes sem justificativa técnica, especialmente em meio às recentes oscilações no mercado internacional do petróleo.

A ação foi coordenada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com apoio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e de órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor.

A operação ocorreu em nove estados e no Distrito Federal, alcançando 22 municípios.

Ao todo, 42 postos e uma distribuidora passaram por inspeção. Durante a força-tarefa, foram emitidos 13 autos de infração por irregularidades diversas.

Os estabelecimentos notificados deverão apresentar notas fiscais de compra para comprovar a compatibilidade entre custos e preços praticados.

Segundo a agência reguladora, a fiscalização também acompanha os impactos da Medida Provisória 1.340, que zerou as alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, reduzindo o valor em R$ 0,32 por litro.

Além disso, decreto federal instituiu subvenção no mesmo valor, para produtores e importadores do combustível.

As medidas foram adotadas em meio à alta internacional do petróleo, influenciada por tensões no Oriente Médio. Antes da publicação da MP, o diesel já acumulava aumento de 11,8%, alcançando a média de R$ 6,80 por litro.

A ANP reforça que práticas abusivas podem resultar em sanções severas, conforme a gravidade da infração e o porte econômico da empresa.

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