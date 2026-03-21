Recruta do Exército morre após passar mal e desmaiar durante treino de corrida em Goiânia

Jovem tinha 19 anos e havia ingressado nas Forças Armadas no dia 1º de março

Portal 6
Jovem moreu após passar mal em um treino de corrida. (Foto: Reprodução)
Um recruta, de 19 anos, identificado como José Carlos Junior Carvalho Grachet, morreu no Hospital Jacob Facuri, em Goiânia, após passar mal e desmaiar enquanto realizava um treino de corrida no Batalhão do Exército da capital.

O caso foi registrado neste sábado (21) e será investigado pela Polícia Civil (PC) e pelo braço das Forças Armadas.

Após o incidente, a equipe de socorro o encaminhou à unidade de saúde no Setor Central, mas ele não resistiu.

O Portal 6 apurou que José Carlos havia ingressado nas Forças Armadas no dia 1º de março e teve o último contato presencial com a família entre os dias 14 e 15.

O jovem apresentava boas condições de saúde e não utilizava medicamentos controlados.

Durante o curto período em que esteve em casa antes do óbito, o recruta relatou apenas uma dor na região da tíbia, sintoma conhecido popularmente como ‘canelite’.

À PC, familiares também questionaram os protocolos de saúde adotados durante a incorporação dos novos soldados e relataram acreditar que a junta médica do Exército não solicitou exames cardiológicos detalhados no ato da convocação.

