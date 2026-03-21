Recruta do Exército morre após passar mal e desmaiar durante treino de corrida em Goiânia
Jovem tinha 19 anos e havia ingressado nas Forças Armadas no dia 1º de março
Um recruta, de 19 anos, identificado como José Carlos Junior Carvalho Grachet, morreu no Hospital Jacob Facuri, em Goiânia, após passar mal e desmaiar enquanto realizava um treino de corrida no Batalhão do Exército da capital.
O caso foi registrado neste sábado (21) e será investigado pela Polícia Civil (PC) e pelo braço das Forças Armadas.
Após o incidente, a equipe de socorro o encaminhou à unidade de saúde no Setor Central, mas ele não resistiu.
O Portal 6 apurou que José Carlos havia ingressado nas Forças Armadas no dia 1º de março e teve o último contato presencial com a família entre os dias 14 e 15.
O jovem apresentava boas condições de saúde e não utilizava medicamentos controlados.
Durante o curto período em que esteve em casa antes do óbito, o recruta relatou apenas uma dor na região da tíbia, sintoma conhecido popularmente como ‘canelite’.
À PC, familiares também questionaram os protocolos de saúde adotados durante a incorporação dos novos soldados e relataram acreditar que a junta médica do Exército não solicitou exames cardiológicos detalhados no ato da convocação.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!