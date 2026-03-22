Aposentados e pensionistas com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ganham data para receber o 13° salário antecipado

Primeira parcela será liberada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda será depositada entre 25 de maio e 8 de junho

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela / Youtube/ Canal Adilsom Vídeos)

Com a publicação do decreto que antecipa o 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aposentados e pensionistas com CPF final de 0 a 9, ou seja, todos os beneficiários, já têm datas definidas para receber o valor em 2026.

Ao todo, cerca de 35,2 milhões de benefícios serão contemplados com a antecipação, que será paga em duas etapas. A primeira parcela será liberada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda será depositada entre 25 de maio e 8 de junho.

Apesar da referência popular ao CPF, o calendário segue o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. Esse número é utilizado pelo INSS para organizar os pagamentos ao longo das datas.

A expectativa do governo federal é de que a medida movimente aproximadamente R$ 78,2 bilhões, com cerca de R$ 39 bilhões em cada parcela, o que deve impactar diretamente a economia dos municípios.

Têm direito ao 13º antecipado os segurados que receberam, em 2026, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão.

Dados mais recentes apontam que 23,3 milhões de benefícios pagos pelo INSS possuem valor de até um salário mínimo, atualmente em R$ 1.621. Outros 11,9 milhões recebem acima desse valor, incluindo cerca de 13,7 mil benefícios no teto da Previdência Social, fixado em R$ 8.475,55.

Por outro lado, não recebem o 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia, conforme prevê a legislação.

A antecipação, que normalmente ocorre no segundo semestre, tem sido adotada nos últimos anos como estratégia para estimular a economia e ampliar o poder de compra da população.

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