Poliandria fraterna: a cultura que permite que uma mulher tenha vários maridos da mesma família

Prática conhecida como poliandria fraterna no Tibete surgiu como estratégia de sobrevivência em regiões com poucos recursos e condições extremas

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Em regiões isoladas do Tibete, uma prática chamou a atenção ao longo da história: a poliandria fraterna. Nesse modelo, uma mulher se casa com vários irmãos da mesma família. Embora pareça incomum em muitas culturas, essa tradição teve um papel importante na sobrevivência de comunidades em áreas de difícil acesso.

As informações foram compartilhadas pela criadora de conteúdo Marina Guaragna, que abordou o tema ao explicar como diferentes sociedades desenvolvem soluções próprias diante de desafios ambientais e econômicos.

Estratégia para preservar terras e recursos

A poliandria fraterna ocorreu principalmente em regiões agrícolas isoladas. Nessas áreas, a terra cultivável é escassa e o clima apresenta condições severas. Além disso, a produtividade tende a ser baixa.

Por isso, dividir a propriedade entre vários herdeiros poderia inviabilizar a sobrevivência da família. Com o passar das gerações, a fragmentação das terras reduziria ainda mais a capacidade de produção.

Dessa forma, ao manter todos os irmãos casados com a mesma mulher, a família preservava a unidade econômica. Assim, o grupo mantinha um único núcleo doméstico, um único patrimônio e uma única gestão da terra e do gado.

Condições extremas influenciaram o modelo

Em muitas dessas regiões, a altitude ultrapassa os 4.500 metros. Além disso, os invernos são longos e os solos apresentam baixa fertilidade.

Nesse cenário, a organização familiar precisava garantir eficiência no uso dos recursos. Portanto, a poliandria fraterna funcionava como uma estratégia prática para evitar perdas econômicas.

Consequentemente, o modelo ajudava a manter a estabilidade da família ao longo das gerações.

Prática está em desaparecimento

Atualmente, a poliandria fraterna se tornou rara. Isso ocorre, principalmente, por causa de mudanças sociais e econômicas. Entre elas, estão o acesso à educação, a migração para centros urbanos e novas formas de geração de renda.

Além disso, alterações legais também contribuíram para a redução da prática. Hoje, ela existe apenas em casos pontuais, geralmente em áreas extremamente remotas.

Segundo Marina Guaragna, é importante compreender o contexto histórico dessa tradição. O objetivo não é julgar ou defender o modelo, mas entender como sociedades humanas se adaptam a diferentes realidades.

Assim, a poliandria fraterna revela como fatores ambientais e econômicos podem influenciar diretamente a organização social.

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