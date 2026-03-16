Semana começa com tempestades e ventania em Goiás; 118 municípios estão sob alerta

Cimehgo prevê vendavais com possibilidade de rajadas de vento e incidência de raios em várias regiões do estado

Ícaro Gonçalves - 16 de março de 2026

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

A terceira semana de março começa com chuvas fortes de até 50mm ao dia em 118 municípios de Goiás. O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), em comunicado emitido nesta segunda-feira (16).

Segundo o Cimehgo, as tempestades previstas no estado ainda são consequência da massa de umidade vinda da região Norte do País que se choca com o calor acumulado ao longo do dia no municípios goianos, causando a instabilidade climática.

Na terça-feira (17), estão previstos vendavais com possibilidade de rajadas de vento e incidência de raios. O alerta inclui cidades como Anápolis, Goiânia, Pirenópolis, Caldas Novas, Morrinhos e Porangatu.

Os temporais isolados podem atingir entre 20mm e 30mm de chuva por hora, com ventania pode chegar a 50 km/h.

A região mais afetada deve ser o Leste goiano, com previsão de 50mm ao longo do dia. A temperatura deve chegar a 33ºC, com mínima de 17ºC.

Também haverá muita chuva nas regiões Norte e Central de Goiás, com acumulado de 45mm em ambas e máxima de 34ºC. No Sudoeste do estado a previsão é de até 40mm, com calor atingindo por volta de 32ºC.

Já nas regiões Sul e Oeste, choverá um pouco menos, com acumulado de até 30mm neste terça. No Sul goiano a temperatura máxima será de 32ºC, e no Oeste será de 34ºC.

Em Goiânia, a previsão é de até 15mm até o fim da noite. Segundo o portal Climatempo, a chuva deve começar logo a partir das 11h e atingir o pico às 17h. A temperatura ficará entre 19ºC e 31ºC.

Já em Anápolis e em Rio Verde, as precipitações também acumulam 15mm na terça, com maior intensidade entre 16h e 19h.

Entre outros municípios destacados pelo Cimehgo está Cristalina, com previsão de 25mm, além de Formosa, Flores de Goiás e Cocalzinho, com 20mm previstos.

Confira a lista de municípios sob risco de tempestades:

A lista inclui Acreúna, Adelândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Aragarças, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Britânia, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Caçu, Caiapônia, Caldas Novas, Campinaçu, Campinorte e Campos Belos.

Além disso, Castelândia, Catalão, Cavalcante, Cezarina, Chapadão do Céu, Colinas do Sul, Córrego do Ouro, Damianópolis, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Edealina, Edéia, Estrela do Norte, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores de Goiás, Formoso, Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Indiara, Ipameri, Iporá, Israelândia, Itajá, Itapirapua, Itarumã, Ivolândia, Jandaia, Jataí, Jaupaci e Joviânia.

Também estão sob alerta para chuva as cidades de Jussara, Lagoa Santa, Mambaí, Mara Rosa, Matrinchã, Maurilândia, Minaçu, Mineiros, Moiporá, Monte Alegre de Goiás, Montes Claros de Goiás, Montividiu, Montividiu do Norte, Morrinhos, Mossâmedes, Mozarlândia, Mutunópolis, Nazário, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Novo Brasil, Novo Planalto, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paranaiguara, Paraúna e Perolândia.

Por fim, Piranhas, Porangatu, Porteirão, Portelândia, Posse, Quirinópolis, Rio Quente, Rio Verde, Sanclerlândia, Santa Fé de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Tereza de Goiás, Santo Antônio da Barra, São Domingos, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Simão, Serranópolis, Simolândia, Sítio d’Abadia, Teresina de Goiás, Trombas, Turvânia, Turvelândia, Varjão, Vicentinópolis e Goiânia.

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