Seguro do carro: dono do veículo não precisa pagar franquia nesses casos
Advogado explica quando a cobrança da franquia é indevida e alerta para diferenças entre seguradoras, proteção veicular e locadoras
Muita gente acredita que sempre precisa pagar franquia ao acionar o seguro do carro. No entanto, o dono do veículo não precisa pagar franquia nesses casos de indenização integral, como roubo, furto ou perda total.
A explicação foi feita pelo advogado Fernando Chagas, do perfil @seusdireitos, que detalhou quando a cobrança é indevida.
Quando não há cobrança de franquia
A franquia não se aplica quando ocorre indenização integral. Ou seja, o cliente não paga nenhum valor adicional nesses casos.
Isso acontece nas seguintes situações:
- roubo do veículo
- furto
- perda total (PT)
Nesses cenários, a seguradora paga o valor previsto na apólice. Portanto, não existe cobrança de franquia.
Quando a franquia pode ser cobrada
Por outro lado, a franquia pode ser cobrada quando há danos parciais.
Nesse caso:
- a seguradora recupera o veículo
- o carro retorna ao proprietário
- o cliente paga a franquia para o conserto
Assim, a cobrança ocorre apenas quando há reparo.
Situações que geram confusão
Muitos consumidores acreditam que pagaram franquia, mas isso nem sempre é verdade.
Em alguns casos, a seguradora desconta:
- IPVA atrasado
- multas
- outros débitos do veículo
Por isso, o valor recebido pode ser menor. No entanto, esse desconto não é franquia.
Diferença entre seguro, proteção e locadora
Além disso, é fundamental entender qual serviço foi contratado.
- seguradoras reguladas não cobram franquia em indenização integral
- proteção veicular pode estabelecer regras próprias
- locadoras também definem condições específicas
Dessa forma, a cobrança pode variar conforme o contrato.
Atenção antes de contratar
Por fim, o advogado orienta que o consumidor leia todas as cláusulas.
Além disso, é importante perguntar:
- quando a franquia será cobrada
- quais situações geram cobrança
- como funciona em caso de roubo ou perda total
Assim, o cliente evita prejuízos e entende seus direitos com clareza.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!