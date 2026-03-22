Seguro do carro: dono do veículo não precisa pagar franquia nesses casos

Advogado explica quando a cobrança da franquia é indevida e alerta para diferenças entre seguradoras, proteção veicular e locadoras

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto Detran GO)

Muita gente acredita que sempre precisa pagar franquia ao acionar o seguro do carro. No entanto, o dono do veículo não precisa pagar franquia nesses casos de indenização integral, como roubo, furto ou perda total.

A explicação foi feita pelo advogado Fernando Chagas, do perfil @seusdireitos, que detalhou quando a cobrança é indevida.

Quando não há cobrança de franquia

A franquia não se aplica quando ocorre indenização integral. Ou seja, o cliente não paga nenhum valor adicional nesses casos.

Isso acontece nas seguintes situações:

roubo do veículo

furto

perda total (PT)

Nesses cenários, a seguradora paga o valor previsto na apólice. Portanto, não existe cobrança de franquia.

Quando a franquia pode ser cobrada

Por outro lado, a franquia pode ser cobrada quando há danos parciais.

Nesse caso:

a seguradora recupera o veículo

o carro retorna ao proprietário

o cliente paga a franquia para o conserto

Assim, a cobrança ocorre apenas quando há reparo.

Situações que geram confusão

Muitos consumidores acreditam que pagaram franquia, mas isso nem sempre é verdade.

Em alguns casos, a seguradora desconta:

IPVA atrasado

multas

outros débitos do veículo

Por isso, o valor recebido pode ser menor. No entanto, esse desconto não é franquia.

Diferença entre seguro, proteção e locadora

Além disso, é fundamental entender qual serviço foi contratado.

seguradoras reguladas não cobram franquia em indenização integral

proteção veicular pode estabelecer regras próprias

locadoras também definem condições específicas

Dessa forma, a cobrança pode variar conforme o contrato.

Atenção antes de contratar

Por fim, o advogado orienta que o consumidor leia todas as cláusulas.

Além disso, é importante perguntar:

quando a franquia será cobrada

quais situações geram cobrança

como funciona em caso de roubo ou perda total

Assim, o cliente evita prejuízos e entende seus direitos com clareza.

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