Seguro do carro: dono do veículo não precisa pagar franquia nesses casos

Advogado explica quando a cobrança da franquia é indevida e alerta para diferenças entre seguradoras, proteção veicular e locadoras

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
(Foto Detran GO)
(Foto Detran GO)

Muita gente acredita que sempre precisa pagar franquia ao acionar o seguro do carro. No entanto, o dono do veículo não precisa pagar franquia nesses casos de indenização integral, como roubo, furto ou perda total.

A explicação foi feita pelo advogado Fernando Chagas, do perfil @seusdireitos, que detalhou quando a cobrança é indevida.

Quando não há cobrança de franquia

A franquia não se aplica quando ocorre indenização integral. Ou seja, o cliente não paga nenhum valor adicional nesses casos.

Leia também

Isso acontece nas seguintes situações:

  • roubo do veículo
  • furto
  • perda total (PT)

Nesses cenários, a seguradora paga o valor previsto na apólice. Portanto, não existe cobrança de franquia.

Quando a franquia pode ser cobrada

Por outro lado, a franquia pode ser cobrada quando há danos parciais.

Nesse caso:

  • a seguradora recupera o veículo
  • o carro retorna ao proprietário
  • o cliente paga a franquia para o conserto

Assim, a cobrança ocorre apenas quando há reparo.

Situações que geram confusão

Muitos consumidores acreditam que pagaram franquia, mas isso nem sempre é verdade.

Em alguns casos, a seguradora desconta:

  • IPVA atrasado
  • multas
  • outros débitos do veículo

Por isso, o valor recebido pode ser menor. No entanto, esse desconto não é franquia.

Diferença entre seguro, proteção e locadora

Além disso, é fundamental entender qual serviço foi contratado.

  • seguradoras reguladas não cobram franquia em indenização integral
  • proteção veicular pode estabelecer regras próprias
  • locadoras também definem condições específicas

Dessa forma, a cobrança pode variar conforme o contrato.

Atenção antes de contratar

Por fim, o advogado orienta que o consumidor leia todas as cláusulas.

Além disso, é importante perguntar:

  • quando a franquia será cobrada
  • quais situações geram cobrança
  • como funciona em caso de roubo ou perda total

Assim, o cliente evita prejuízos e entende seus direitos com clareza.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por FERNANDO CHAGAS | ADVOGADO (@seusdireitos)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.