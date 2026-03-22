Testemunhas de Jeová decidem atualizar regra sobre transfusão de sangue

Uma mudança recente pode alterar a relação entre fé e tratamentos médicos em situações delicadas

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Uma atualização na regra das Testemunhas de Jeová sobre não receber transfusões de sangue volta a chamar atenção no debate entre religião e medicina.

Eles acreditam que o sangue é sagrado e que uma transfusão com o sangue de outra pessoa seria desrespeitosa com a religião e com Deus. Por isso, essa posição sempre gerou discussões intensas no meio médico.

Além disso, até os dias de hoje, essa crença sobre a não transfusão provoca desavenças em hospitais e entre profissionais de saúde.

Em muitos casos, médicos já realizaram transfusões em pacientes Testemunhas de Jeová quando a situação colocava a vida da pessoa em risco, o que levanta questões éticas e legais importantes.

No entanto, essa nova regra traz uma mudança relevante. Agora, a orientação autoriza a retirada, o armazenamento e a posterior reinfusão do próprio sangue durante cirurgias previamente planejadas.

Ou seja, o paciente pode utilizar seu próprio sangue no procedimento, sem violar os princípios religiosos.

Religião e medicina em constante tensão

Historicamente, a recusa à transfusão sempre colocou médicos diante de decisões difíceis. De um lado, profissionais priorizam a preservação da vida; de outro, pacientes defendem sua liberdade religiosa.

Por isso, conflitos já chegaram à Justiça em diferentes países. Em situações extremas, especialmente envolvendo menores de idade, tribunais autorizaram intervenções médicas mesmo contra a vontade da família.

Além disso, esse cenário reforça a necessidade de diálogo entre médicos, pacientes e instituições. Dessa forma, decisões podem considerar tanto a ética médica quanto as crenças individuais.

O que muda com a nova regra

Com a atualização, a prática conhecida como “autotransfusão” ganha mais espaço. Nesse método, médicos retiram o sangue do próprio paciente antes da cirurgia e o reinfundem durante o procedimento.

Assim, a nova orientação mantém o respeito às crenças religiosas e, ao mesmo tempo, amplia as possibilidades de tratamento. Consequentemente, pacientes ganham mais segurança em procedimentos cirúrgicos planejados.

Além disso, essa mudança pode reduzir conflitos em hospitais e facilitar o trabalho das equipes médicas. Ou seja, cria-se um caminho intermediário entre fé e ciência.

Uma ponte entre crença e cuidado médico

Portanto, a atualização da regra não elimina o debate, mas representa um avanço importante. Ao permitir o uso do próprio sangue, a medida aproxima a prática médica das convicções religiosas.

Em resumo, a decisão mostra que adaptações são possíveis mesmo em temas sensíveis. E, acima de tudo, reforça a importância do respeito às crenças sem abrir mão do cuidado com a vida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!