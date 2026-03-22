Truque das diaristas para limpar inox da casa e deixar brilhando como novo sem esforço

Um cuidado simples na limpeza pode devolver o brilho e evitar manchas no dia a dia.

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela)

Muitas pessoas enfrentam dificuldade para manter superfícies de inox limpas e brilhantes. Manchas, marcas de dedos e gordura acumulada comprometem rapidamente o visual.

No entanto, diaristas utilizam um método simples que devolve o brilho sem esforço e sem danificar o material.

Em primeiro lugar, você precisa entender que o inox exige cuidados específicos. Quando você usa produtos abrasivos ou esponjas ásperas, você risca a superfície e perde o acabamento original. Por isso, a limpeza correta faz toda a diferença.

Nesse contexto, um truque se destaca: o uso de bicarbonato de sódio com água ou vinagre aplicado separadamente. Esses ingredientes limpam profundamente e preservam o brilho natural do inox.

Além disso, essa técnica remove sujeiras difíceis sem exigir força excessiva, o que torna o processo mais prático no dia a dia.

Como limpar inox e recuperar o brilho

Para deixar o inox como novo, você precisa seguir um passo a passo simples e eficiente.

Primeiramente, faça uma pasta com bicarbonato de sódio e um pouco de água. Em seguida, aplique essa mistura sobre a superfície com um pano macio.

Depois disso, esfregue suavemente, sempre no sentido do acabamento do inox. Esse detalhe evita riscos e mantém o brilho uniforme.

Em seguida, enxágue com água e seque imediatamente com um pano limpo. Esse passo é essencial, já que a umidade pode causar manchas.

Além disso, se houver marcas mais resistentes, você pode aplicar vinagre em um pano e passar sobre a superfície. O vinagre ajuda a remover manchas e devolver o brilho.

Por fim, para potencializar o resultado, finalize com um pano seco e limpo. Assim, você garante um acabamento mais brilhante.

Erros comuns que impedem o brilho do inox

Alguns hábitos atrapalham diretamente o resultado da limpeza.

Em primeiro lugar, usar palha de aço ou esponjas abrasivas danifica o inox. Esse tipo de material cria micro arranhões que deixam a superfície opaca.

Além disso, misturar produtos de forma inadequada pode prejudicar o material. Por exemplo, aplicar vinagre e bicarbonato diretamente juntos pode reduzir a eficácia e até causar desgaste se usado de forma incorreta.

Outro erro comum envolve não secar o inox após a limpeza. A água acumulada forma manchas e tira o brilho.

Por fim, ignorar a frequência de limpeza facilita o acúmulo de gordura, o que exige mais esforço depois.

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