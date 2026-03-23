Anápolis cresce nas urnas e enfrenta desafio para eleger mais deputados em 2026

Cidade mantém desempenho sólido na Alego, mas ainda enfrenta dificuldade para ampliar presença na Câmara dos Deputados

Gustavo de Souza -
Com 282.314 eleitores em 2026, Anápolis sozinha conseguiria eleger 3 deputados estaduais e 1 deputado federal
(Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Com 282.314 eleitores aptos em 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Anápolis segue como o terceiro maior colégio eleitoral de Goiás. O tamanho coloca o município em posição estratégica nas eleições, com potencial para influenciar diretamente a composição da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados.

Na prática, porém, esse peso não se converte da mesma forma nas duas esferas.

Nas eleições de 2022, a cidade conseguiu garantir forte presença na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), elegendo quatro deputados estaduais: Amilton Filho (MDB), Antônio Gomide (PT), Vivian Naves (PP) e Coronel Adailton (hoje no Solidariedade, à época no PRTB).

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A votação dentro do próprio município mostra essa concentração. Esposa do então prefeito Roberto Naves (Republicanos), Vivian Naves liderou com 25.795 votos, seguida pelo ex-prefeito Antônio Gomide, com 25.553. Já Amilton Filho teve 22.683, enquanto Coronel Adailton somou 9.102 votos, ambos em busca da reeleição.

Amilton Filho, Antônio Gomide, Vivian Naves e Coronel Adailton, eleitos deputados estaduais em 2022. (Foto: Divulgação/Agência Alego)

Característica do eleitor

Além dos eleitos, outros nomes locais também tiveram desempenho expressivo nas urnas, como o médico Samuel Gemus (à época no Agir, hoje no Democracia Cristã), com 10.205 votos, o vereador Policial Federal Suender (à época no PRTB, hoje no PL), com 9.949, a vereadora Thaís Sousa (à época no PP, hoje no Republicanos), com 9.104, e o ex-deputado José de Lima (à época no Patriota, hoje no Democrata 35), com 7.434.

Esse cenário reforça uma característica do eleitorado anapolino: maior tendência de apoiar lideranças locais quando a disputa é estadual.

Ao mesmo tempo, ele também indica um limite. Fora os nomes já consolidados, a entrada de novos candidatos com viabilidade eleitoral para a Alego tende a ser mais difícil, já que a base de votos costuma se concentrar nas figuras já conhecidas do eleitorado.

Já na corrida para a Câmara dos Deputados, o comportamento foi diferente.

Apesar do alto volume de votos, Anápolis elegeu apenas um deputado federal: Rubens Otoni (PT), que somou 83.539 votos no total. O detalhe é que ele não foi o mais votado dentro da cidade.

Rubens Otoni, deputado federal. (Foto: Divulgação/Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Os maiores volumes locais ficaram com o atual prefeito Márcio Corrêa (PL), então no MDB, que teve 28.328 votos, e o ex-presidente da Câmara Municipal Leandro Ribeiro (MDB), à época no PP, com 25.005. Ambos concentraram força local, mas não conseguiram transformar a votação em mandato.

Outros candidatos sem ligação direta com o município também tiveram desempenho relevante entre os eleitores anapolinos. A apresentadora Silvye Alves (União Brasil) recebeu 20.319 votos na cidade, enquanto Gustavo Gayer (PL) somou 11.654.

Avaliação

Para o cientista político Guilherme Carvalho, doutor pela Universidade de Brasília (UnB), esse padrão reflete a forma como o eleitor decide o voto. “O eleitor não vota concentradamente por região. Ele vota por razões ideológicas, afinidades pessoais ou fluxos de políticas que atendam interesses específicos”, explica.

Na avaliação dele, a capacidade de transformar votos em influência política não depende apenas da origem dos candidatos. “O problema central pode ter mais relação com a capacidade da elite política local em fazer os problemas serem reconhecidos nos gabinetes em Brasília e Goiânia”, afirma.

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Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

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