Cidade ficou 14 anos sem cair uma gota de chuva: lugar se tornou o mais seco do planeta, com precipitação média de apenas 0,76 mm por ano

Cidade no Chile acumula recordes impressionantes e já ficou mais de 14 anos sem chuva, intrigando cientistas e desafiando padrões climáticos

Gabriel Dias - 23 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Gabriel Por El Mundo)

No extremo norte do Chile, uma cidade desafia tudo o que se espera de um clima urbano. Mesmo cercada por nuvens em certos períodos do ano, a chuva simplesmente não chega, e isso não acontece há pouco tempo.

Arica, com mais de 220 mil habitantes, tornou-se referência mundial quando o assunto é aridez extrema. O município acumula números impressionantes que chamaram a atenção de cientistas e entraram para a história.

Recordes que impressionam

Reconhecida pelo Guinness World Records, Arica é considerada a cidade habitada mais seca do planeta. A média anual de precipitação é de apenas 0,76 milímetro, um índice praticamente insignificante.

Além disso, o local registrou um feito ainda mais surpreendente: entre outubro de 1903 e janeiro de 1918, a cidade passou 172 meses consecutivos sem chuva mensurável, mais de 14 anos de seca absoluta.

Os dados foram verificados pela Organização Meteorológica Mundial, com base em registros da estação do aeroporto local ao longo de décadas.

Para efeito de comparação, cidades como São Paulo recebem cerca de 1.400 mm de chuva por ano, o que evidencia o contraste extremo.

Por que quase não chove em Arica?

A explicação envolve uma combinação rara de fatores naturais. A corrente fria de Humboldt resfria o ar sobre o oceano, enquanto o anticiclone do Pacífico Sul impede a formação de nuvens carregadas.

Ao mesmo tempo, a Cordilheira dos Andes atua como uma barreira, bloqueando a umidade que vem da Amazônia. O resultado é uma inversão térmica constante, que até forma nuvens, mas não gera chuva.

Nesse cenário, a principal fonte de umidade vem da camanchaca, uma neblina costeira típica da região. Em algumas áreas do deserto, esse fenômeno já é estudado como alternativa para captação de água.

Uma cidade viva em meio à aridez

Apesar das condições extremas, Arica não é um local isolado. Segundo o Censo 2024 do Chile, a cidade possui 241.653 habitantes e funciona como o porto mais ao norte do país, próximo à fronteira com o Peru.

O caso chama a atenção de pesquisadores do mundo inteiro, que estudam a região para entender melhor os limites climáticos do planeta e como a vida consegue se adaptar a eles.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!