Formando atletas e cidadãos em Anápolis

Com estrutura adequada, os alunos se dedicam mais, participam mais e se sentem parte de algo maior

Antônio Gomide - 23 de março de 2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

Quem acompanha um treino de judô no Projeto Jovem Atleta, no IFG Anápolis, entende a transformação pelo esporte. A entrega de quimonos que realizamos recentemente reforça isso. O aluno que veste o quimono carrega também responsabilidade, disciplina e novas possibilidades.

O Projeto Jovem Atleta é uma construção nossa, em parceria com o IFG Anápolis e a Federação Goiana de Judô. Desde 2019, mantemos aulas gratuitas de judô, garantindo acesso ao esporte para crianças e adolescentes de diferentes regiões da cidade.

A chegada dos quimonos fortalece esse trabalho. Com estrutura adequada, os alunos se dedicam mais, participam mais e se sentem parte de algo maior. É um incentivo direto que impacta o dia a dia dos treinos e a permanência no projeto.

No tatame, os resultados aparecem no esporte, mas também na vida. O judô ensina respeito, concentração e equilíbrio. Ensina a lidar com desafios e a seguir em frente. São aprendizados que acompanham esses jovens fora do IFG, na escola e dentro de casa.

Essa parceria tem sido essencial para manter o projeto ativo e alcançar quem precisa. O IFG Anápolis garante o espaço e o apoio necessários, enquanto a Federação contribui com a orientação técnica que sustenta a qualidade das atividades.

Seguimos com esse trabalho em Anápolis, acreditando no esporte como caminho. O Projeto Jovem Atleta continua abrindo portas e criando oportunidades, com ações que fazem diferença na vida dos alunos e de suas famílias.