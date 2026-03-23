Garotinho viraliza ao se vestir de Carreta Furacão para divulgar hamburgueria do pai, em Goiás

Com fantasia inspirada no grupo, criança transforma divulgação simples em fenômeno com milhões de visualizações

Ícaro Gonçalves - 23 de março de 2026

Vídeo viralizou e já alcança quase 15 milhões de visualizações (Imagens: Captura de tela/Instagram/paulao_burger)

Você provavelmente já viu nas redes sociais a trend em que crianças desanimadas apresentam a loja dos pais. Mas um rapazinho do interior de Goiás resolveu inovar e fazer o vídeo vestido de Carreta Furacão. O resultado? Quase 15 milhões de visualizações em apenas 10 dias.

A loja em questão e a Paulão Burguer (@paulao_burger), hamburgueria que fica na pequena cidade de Buriti de Goiás, a 150 km de Goiânia.

O dono é o empresário Paulo César, pai do astro mirim Davi Jordan, de 5 anos. A ideia de Paulo era seguir com a ideia da trend e colocar Davi para apresentar o local, sem muita animação.

Mas a natureza alegre e extrovertida do menino levou o vídeo para outro caminho. Fã da Carreta Furacão, Davi fez o pai arranjar a fantasia circense para a gravação. Os passos, é claro, ele já ‘sabia de cor’.

“Essa é hamburgueria do meu pai. Tem várias cadeiras para você se sentar…”, diz o garoto sem parar a coreografia nem mesmo um instante. “Esse é meu pai fazendo o hamburguer. E esse é o cardápio, tem várias coisas”, complementa enquanto faz o gingado de um lado para o outro.

Em entrevista ao portal G1, o responsável pelo marketing da empresa, Paulo Luiz, comentou toda a repercussão do vídeo, com quase 340 mil compartilhamentos e 31 mil comentários.

“O pai e a mãe dele viram que a ideia não ia dar certo com ele, por ele ser feliz e alegre e ele disseram: ‘Bora fazer com ele feliz?’, e aí eu concordei, achei que até ficaria melhor e diferente. E como ele gosta das danças da Carreta Furacão, o pai e a mãe dele tiveram a ideia da roupa”, disse.

Ainda segundo os responsáveis pela loja, as vendas aumentaram desde então. A ideia é fazer novas publicações, respeitando a vontade do menino.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Paulo Cesar (@paulao_burger)

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