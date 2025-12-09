Hamburgueria de Anápolis conquista destaque nacional e é eleita uma das melhores do Brasil

Casa Velha também se destacou dentro do estado, ficando entre as três melhores de Goiás

Isabella Valverde - 09 de dezembro de 2025

Casa Velha está localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Com cardápio variado e sabor irresistível, a Casa Velha Steakburguer conquistou não só os anapolinos, como virou destaque nacional ao ficar entre as 93 melhores hamburguerias do Brasil, segundo o prêmio Hambúrguer Perfeito.

O destaque também veio dentro do estado, ao ser eleita uma das três melhores de Goiás. Em Anápolis, o reconhecimento veio ao ganhar o primeiro lugar no Troféu Excelência, realizado pelo Portal 6 em 2024, mostrando-se um dos estabelecimentos preferidos da cidade.

Se a fome é de um bom hambúrguer, o cardápio conta com opções variadas, mas o Arandela, o Jelly Burguer e o Truffle Burguer são os grandes destaques.

O mais vendido da casa, Arandela, conta com pão especial, burger blend CV 180 gramas, queijo, bacon crocante, cebola caramelizada na cerveja preta, alface e maionese defumada.

Também saboroso, o Jelly Burguer conta com pão especial, burger blend CV 180 gramas, creme de quatro queijos, bacon crocante, rúcula e geleia de frutas vermelhas.

Para quem quer algo mais especial, o Truffle Burguer é a escolha certa, contando com pão especial da casa, burger blend CV 180 gramas, bacon crocante, maionese trufada e um irresistível queijo brie. Porém, os goianos devem se apressar, pois essa delícia sairá do cardápio ao final do ano.

Agradando a todos, o cardápio da Casa Velha é completo, tendo também saborosos petiscos, bebidas diversas e sobremesas de arrancar suspiros.

O estabelecimento fica no bairro Jundiaí, de portas abertas de quarta a domingo, das 18h às 23h. Mas atenção, como todos merecem descansar, a casa estará de recesso a partir do dia 21 de dezembro, retornando às atividades no dia 07 de janeiro.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!