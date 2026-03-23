Motociclista morre após grave acidente na GO-560, em Anápolis

Colisão entre carro e moto registrada na noite desta segunda-feira mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros

Pedro Ribeiro - 23 de março de 2026

Corpo de Bombeiros foi acionado após o ocorrido. (Foto: Portal 6)

Um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (23), na GO-560, em Anápolis, terminou com uma pessoa morta e outra ferida.

A colisão aconteceu no trecho da rodovia que dá acesso ao distrito de Joanápolis, na zona rural do município, nas proximidades do Cemitério Memorial Park.

A batida envolveu uma motocicleta Yamaha Fazer 250, de cor preta, e uma Fiat Strada.

Informações iniciais indicam que a vítima que conduzia a moto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Uma segunda vítima foi socorrida por equipes de resgate e encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h42, após chamado que indicava um acidente grave na rodovia estadual.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

Mais informações a qualquer momento.

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