Um dos maiores arranha-céus do mundo tem 632 metros, pesa 850 mil toneladas e foi “torcido” de propósito

Shanghai Tower, com 632 metros de altura, utiliza design em espiral para reduzir ventos, aumentar eficiência energética e redefinir o conceito de construção vertical

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A Shanghai Tower vai além de um simples arranha-céu. Ela representa um novo modelo de construção vertical. Ao mesmo tempo, combina engenharia avançada, tecnologia e planejamento urbano estratégico.

Com 632 metros de altura, o edifício chama atenção pela escala. No entanto, o grande diferencial está nas soluções inteligentes do projeto. As informações foram destacadas pelo especialista Valdomiro Garrah, que analisou o empreendimento em suas redes sociais.

Estrutura em espiral melhora desempenho contra ventos

A Shanghai Tower adota um formato em espiral ao longo de toda a sua altura. Esse design reduz a força do vento diretamente na estrutura. Dessa forma, o prédio enfrenta menos resistência.

Além disso, o projeto diminui a necessidade de materiais estruturais. Como resultado, a construção ganha eficiência e reduz custos. Ao mesmo tempo, a torre se torna mais estável em grandes altitudes.

Por isso, o formato não serve apenas para estética. Ele cumpre uma função essencial no desempenho do edifício.

Cidade vertical otimiza uso do espaço

O projeto organiza o interior da torre em diferentes zonas. Cada área atende a uma função específica. Entre elas, estão escritórios, espaços comerciais e áreas de convivência.

Assim, o edifício funciona como uma cidade vertical. Além disso, essa organização reduz deslocamentos no dia a dia. Consequentemente, melhora a experiência de quem trabalha ou visita o local.

Portanto, a torre concentra múltiplas atividades em um único espaço. Isso torna o uso mais prático e eficiente.

Tecnologia acelera e facilita a rotina

A Shanghai Tower conta com um dos elevadores mais rápidos do mundo. Dessa forma, as pessoas se deslocam com rapidez entre os andares.

Além disso, o projeto inclui soluções sustentáveis. Entre elas, estão sistemas que aumentam a eficiência energética. Com isso, o prédio reduz o consumo de recursos.

Ao mesmo tempo, essas medidas garantem conforto e desempenho. Portanto, a tecnologia está presente em cada detalhe do edifício.

Inteligência do projeto define valor no mercado

Segundo Valdomiro Garrah, o mercado imobiliário passa por mudanças importantes. Hoje, o valor de um empreendimento não depende apenas da altura ou do luxo.

Pelo contrário, fatores como eficiência, planejamento e inovação ganham destaque. Quando arquitetura e engenharia trabalham juntas, o resultado se transforma.

Assim, o edifício deixa de ser apenas uma construção. Ele passa a ser um marco urbano relevante. Portanto, projetos como a Shanghai Tower redefinem o conceito de valor no setor.

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