Além de atestados falsos, quadrilha também vendia exames de DNA e gravidez com resultado à escolha

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia e Aparecida; PC mantém trabalhos para identificar outros suspeitos

Davi Galvão Davi Galvão -
Além de atestados falsos, quadrilha também vendia exames de DNA e gravidez com resultado à escolha
PC desarticulou esquema especializado na venda de atestados, testes e exames falsos. (Foto: Divulgação)

Uma quadrilha especializada na venda de atestados médicos e até exames de DNA e de gravidez, com resultados sob encomenda, foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PC), na manhã desta terça-feira (24).

Foram cumpridos sete mandados de prisão e outros sete de busca e apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiânia, na denominada Operação Prognóstico.

Ao todo, os agentes cumprem sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão. As ordens judiciais decorrem de uma investigação que expôs o funcionamento do grupo entre os anos de 2020 e 2024.

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A organização possuía divisão clara de tarefas, incluindo setores de atendimento ao público e um sistema financeiro organizado para gerir os lucros do crime.

A logística da associação criminosa permitia um alcance nacional. Após o pagamento, baseado em uma tabela de preços que variava conforme a complexidade do pedido, os materiais eram enviados tanto por meios digitais quanto fisicamente, via Sedex, para diversas regiões do país.

Os atestados para afastamento do trabalho começavam em R$ 30 para três dias, chegando em até R$ 150 para uma quinzena.

Tabela com valores dos atestados. (Foto: Divulgação)

Tabela com valores dos atestados. (Foto: Divulgação)

Funcionamento do esquema

A delegada Bárbara Buttini, a frente das investigações, destacou que o caso não se trata de uma fraude comum, pois atinge diretamente a fé pública e a saúde coletiva, podendo gerar consequências profundas em relações familiares, processos judiciais e decisões médicas.

“O grupo utilizava sites com aparência profissional e vendiam de forma escancarada documentos falsos. Entre os documentos comercializados, destacam-se os atestados médicos para justificativas de faltas, exames laboratoriais falsos, exames de DNA, de gravidez, inclusive com a escolha de resultado e até atesados relacionados a abortos”, detalhou.

Testes de gravidez, paternidade e DNA também eram comercializados. (Foto: Divulgação)

Testes de gravidez, paternidade e DNA também eram comercializados. (Foto: Divulgação)

Os documentos apresentavam dados de médicos reais, códigos CID, carimbos e assinaturas falsificadas para garantir aparência de legitimidade.

A investigação já contabilizou mais de 160 documentos falsificados produzidos pela rede.

Os envolvidos no esquema podem responder pelos crimes de falsificação de documento público; falsificação de documento particular e associação criminosa.

A PC mantém os trabalhos para identificar outros participantes da organização e também os usuários que adquiriram os documentos falsos.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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