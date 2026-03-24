Homem recebe R$ 30 milhões do banco por engano e foge do país com parte do valor

Valor fora do padrão desencadeou atitudes que chamaram atenção em diferentes países rapidamente

Magno Oliver - 24 de março de 2026

Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Uma falha operacional em uma instituição financeira transformou uma solicitação comum de crédito em um caso internacional envolvendo milhões de reais, movimentações rápidas e fuga do país.

O episódio ocorreu na Nova Zelândia e ganhou repercussão global após um empresário receber, por engano, um valor muito acima do solicitado e tomar decisões que ampliaram o impacto da situação.

O protagonista do caso, Hui Gao, administrava um posto de combustíveis na cidade de Rotorua e havia solicitado um crédito modesto para manter o fluxo de caixa do negócio.

No entanto, devido a uma falha no sistema bancário, o valor liberado foi cerca de cem vezes maior do que o pedido original, alcançando aproximadamente NZ$ 10 milhões, o equivalente a cerca de R$ 30 milhões. A discrepância expôs fragilidades nos mecanismos internos de verificação da instituição envolvida.

Segundo reportagens de veículos internacionais e registros judiciais divulgados posteriormente, parte significativa do dinheiro foi rapidamente transferida para outras contas, inclusive fora do país.

Em seguida, Gao deixou a Nova Zelândia ao lado de sua então companheira, Kara Hurring, o que intensificou a repercussão e levou o caso a investigações internacionais.

O banco conseguiu recuperar apenas uma fração do montante antes que os valores fossem dispersos. O caso se tornou emblemático por evidenciar riscos em processos automatizados, especialmente em operações de crédito.

Em um cenário de transações digitais instantâneas, erros de lançamento podem ganhar escala rapidamente caso não sejam interceptados por múltiplas camadas de segurança.

O episódio segue sendo citado como referência em debates sobre governança bancária e reforça a importância de controles rigorosos para evitar que falhas pontuais se transformem em crises de grande proporção.

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