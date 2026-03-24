Marinha abre inscrições de concurso para fuzileiros navais com mais de 1.600 vagas
Seleção prevê curso intensivo e atuação em diferentes regiões do país
Estão abertas as inscrições para o concurso da Marinha do Brasil que oferece 1.680 vagas para ingresso no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais.
O prazo para se candidatar vai até 10 de abril de 2026, com taxa de inscrição fixada em R$ 40.
Para participar, é necessário ter ensino médio completo ou em conclusão e idade entre 18 e menos de 22 anos até junho de 2027.
O processo seletivo inclui prova objetiva com 50 questões, sendo 25 de português e 25 de matemática, além de etapas eliminatórias, como avaliação física, inspeção de saúde e análise documental.
Os aprovados no concurso passam por curso de formação em regime de dedicação exclusiva.
Durante esse período, recebem auxílio financeiro e, após a formação, passam a atuar na carreira com remuneração inicial superior a R$ 2,5 mil.
As vagas estão distribuídas em diferentes regiões do país, conforme escolha do candidato no momento da inscrição.
Para mais informações clique aqui.
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