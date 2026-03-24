Marinha abre inscrições de concurso para fuzileiros navais com mais de 1.600 vagas

Seleção prevê curso intensivo e atuação em diferentes regiões do país

Pedro Pedro Ribeiro -
Marinha abre inscrições de concurso para fuzileiros navais com mais de 1.600 vagas
(Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Marinha do Brasil que oferece 1.680 vagas para ingresso no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais.

O prazo para se candidatar vai até 10 de abril de 2026, com taxa de inscrição fixada em R$ 40.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo ou em conclusão e idade entre 18 e menos de 22 anos até junho de 2027.

Leia também

O processo seletivo inclui prova objetiva com 50 questões, sendo 25 de português e 25 de matemática, além de etapas eliminatórias, como avaliação física, inspeção de saúde e análise documental.

Os aprovados no concurso passam por curso de formação em regime de dedicação exclusiva.

Durante esse período, recebem auxílio financeiro e, após a formação, passam a atuar na carreira com remuneração inicial superior a R$ 2,5 mil.

As vagas estão distribuídas em diferentes regiões do país, conforme escolha do candidato no momento da inscrição.

Para mais informações clique aqui.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.