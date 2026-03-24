Shopee abre seleção com vagas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Hidrolândia

Programa mira jovens em início de carreira e oferece oportunidades em diferentes áreas, com atuação em cidades estratégicas de Goiás

Lara Duarte - 24 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

A Shopee abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz com vagas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Hidrolândia. Ao todo, são 500 oportunidades em todo o Brasil, voltadas a jovens entre 16 e 24 anos que já concluíram ou ainda cursam o Ensino Médio.

Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de abril por meio do site oficial da empresa. O processo seletivo inclui análise de perfil, testes de português e matemática, dinâmicas em grupo e, na sequência, entrevistas com equipes de recursos humanos e gestores.

As vagas contemplam diversas áreas da companhia, como operações logísticas, marketing, finanças, recursos humanos, parcerias comerciais, atendimento ao consumidor e comércio internacional.

A proposta é permitir que os jovens tenham contato com diferentes setores e desenvolvam habilidades profissionais ao longo do programa.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com turnos disponíveis no período da manhã ou da tarde.

A Shopee oferece remuneração compatível com o mercado, além de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, além de parcerias com plataformas voltadas ao bem-estar e à saúde mental.

Com presença em cidades estratégicas de Goiás, a empresa amplia o acesso de jovens ao primeiro emprego formal, ao mesmo tempo em que fortalece suas operações logísticas e comerciais no estado.

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