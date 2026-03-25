Dica caseira para deixar o banheiro de casa perfumado 24 horas por dia

Com um método simples e barato, é possível manter o ambiente sempre cheiroso sem precisar de aromatizadores caros

Gabriel Yuri Souto - 25 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Manter o banheiro perfumado o dia inteiro pode parecer difícil, mas uma solução simples tem chamado atenção pela praticidade e baixo custo. A técnica utiliza itens acessíveis e ajuda a manter o ambiente sempre com um aroma agradável ao longo do dia.

Um dos caminhos mais usados pelas donas de casa envolve os sabonetes glicerinados. Essa técnica vem se destacando por ser simples de aplicar e por ajudar a manter o banheiro sempre com um cheiro agradável e duradouro.

Para colocar a dica em prática, você vai precisar de poucos materiais: um sabonete glicerinado, um saquinho com pequenos furos e um pedaço de linha resistente ou fio de nylon.

O preparo é rápido e não exige experiência. Basta colocar o sabonete dentro do saquinho, fechar bem e amarrar a linha, deixando um tamanho suficiente para manusear com facilidade.

Depois disso, abra a tampa da caixa de descarga e posicione o sabonete lá dentro, tomando cuidado para não interferir no funcionamento do mecanismo. A ponta da linha deve ficar para fora, com algum pequeno peso para ajudar a manter tudo no lugar.

Com tudo pronto, o sistema passa a funcionar automaticamente. Além disso, a cada descarga, a água movimenta o sabonete e libera o aroma, mantendo o banheiro sempre com sensação de limpeza.

Além de prática, a dica também chama atenção pelo custo-benefício. Com poucos itens e em poucos minutos, é possível manter o ambiente perfumado durante todo o dia.

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