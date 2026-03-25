Inteligência emocional: 6 frases que quem fala com frequência demonstra não ter

Certas falas parecem inofensivas no dia a dia, mas podem revelar dificuldade para lidar com emoções, conflitos e frustrações

Layne Brito - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Nem sempre a falta de inteligência emocional aparece em explosões, discussões ou atitudes claramente impulsivas. Em muitos casos, ela se revela no jeito de falar, nas respostas automáticas e em frases repetidas quase sem reflexão.

O problema é que, quando esses padrões se tornam frequentes, acabam denunciando dificuldade para lidar com limites, críticas, frustrações e até com o próprio desconforto.

No convívio diário, a forma como alguém reage diante de situações simples costuma dizer muito mais do que longos discursos sobre maturidade e autocontrole.

Isso porque inteligência emocional não tem relação apenas com calma aparente, mas com a capacidade de reconhecer sentimentos, administrar impulsos e se comunicar sem transformar todo incômodo em conflito.

Algumas frases, por exemplo, podem soar comuns, mas revelam justamente o contrário disso.

Veja seis expressões que, quando aparecem com frequência, podem indicar falta de inteligência emocional:

1. “Eu sou assim mesmo”

A frase costuma surgir como uma forma de encerrar o assunto e evitar mudanças.

Em vez de refletir sobre o próprio comportamento, a pessoa usa a própria personalidade como desculpa para não rever atitudes.

2. “O problema é sempre dos outros”

Quem nunca assume responsabilidade pelo que faz geralmente demonstra dificuldade para reconhecer erros.

Esse tipo de postura impede crescimento pessoal e desgasta relações.

3. “Você está exagerando”

Invalidar o sentimento do outro é um sinal claro de despreparo emocional.

Em vez de ouvir ou tentar compreender, a pessoa minimiza a dor alheia para fugir da conversa.

4.“Não estou nem aí”

Embora pareça sinal de segurança, muitas vezes essa fala esconde fuga emocional.

É uma maneira de parecer forte sem, de fato, encarar o que incomoda.

5.“Se você me conhece, sabe como eu sou”

Essa frase costuma ser usada para justificar grosseria, impulsividade ou falta de cuidado.

No fundo, transfere para o outro a obrigação de tolerar comportamentos que poderiam ser revistos.

6. “Eu falei aquilo porque estava com raiva”

Sentir raiva é natural, mas usar isso como justificativa recorrente para machucar os outros mostra dificuldade de controlar impulsos e assumir consequências.

No fim das contas, inteligência emocional não aparece apenas nos momentos em que tudo vai bem, mas principalmente na forma como alguém se posiciona quando se sente contrariado, criticado ou frustrado.

E, muitas vezes, são justamente as frases mais repetidas que entregam aquilo que a pessoa tenta esconder.

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