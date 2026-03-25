Não é Portugal, nem Angola, nem Rio de Janeiro: a cidade que fala português e está se preparando para se tornar um dos destinos mais desejados por turistas

Capital aposta em projeto estratégico para ganhar visibilidade global e atrair turistas, investimentos e novas oportunidades até 2030

Gabriel Dias - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/SINAL Multimédia)

Uma capital africana decidiu apostar alto para mudar sua posição no mapa do turismo internacional.

Com metas bem definidas e um plano dividido em etapas, a cidade quer atrair olhares, investimentos e visitantes nos próximos anos.

A estratégia envolve mais do que divulgação. Trata-se de reposicionar a imagem urbana, destacando cultura, arquitetura, gastronomia e experiências locais.

Tudo isso com um objetivo claro: transformar o turismo em motor econômico até 2030.

Maputo aposta em nova plataforma turística

É nesse contexto que Maputo, capital de Moçambique que fala poruguês como língua oficial, lançou o projeto I Love Maputo, iniciativa que marca o início de uma nova fase para o turismo local.

A proposta é fortalecer a presença da cidade em nível nacional e internacional, criando uma identidade mais moderna e atrativa.

Segundo o presidente do município, Razaque Manhique, a ação busca impulsionar não só o fluxo de visitantes, mas também gerar empregos e atrair investimentos.

Projeto será dividido em cinco fases

O plano foi estruturado em cinco etapas. A primeira contempla o lançamento da plataforma, que servirá como base para as demais ações.

Na segunda fase, a cidade receberá intervenções visuais, como murais, esculturas temporárias e letreiros espalhados por diversos pontos.

Também serão lançados vídeos curtos apresentando símbolos e elementos marcantes da capital.

Já a terceira etapa foca na produção de conteúdo editorial, com o lançamento de uma revista, em versões digital e impressa, abordando temas como mobilidade, arquitetura, espaços públicos e agenda cultural.

Gastronomia e experiências entram na estratégia

A quarta fase será dedicada à valorização da gastronomia local, com visitas a restaurantes e divulgação de experiências culinárias típicas.

Por fim, a última etapa prevê a transmissão contínua de conteúdos sobre o cotidiano da cidade, destacando sua dinâmica e movimento.

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