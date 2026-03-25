Não é Portugal, nem Angola, nem Rio de Janeiro: a cidade que fala português e está se preparando para se tornar um dos destinos mais desejados por turistas
Capital aposta em projeto estratégico para ganhar visibilidade global e atrair turistas, investimentos e novas oportunidades até 2030
Uma capital africana decidiu apostar alto para mudar sua posição no mapa do turismo internacional.
Com metas bem definidas e um plano dividido em etapas, a cidade quer atrair olhares, investimentos e visitantes nos próximos anos.
A estratégia envolve mais do que divulgação. Trata-se de reposicionar a imagem urbana, destacando cultura, arquitetura, gastronomia e experiências locais.
Tudo isso com um objetivo claro: transformar o turismo em motor econômico até 2030.
Maputo aposta em nova plataforma turística
É nesse contexto que Maputo, capital de Moçambique que fala poruguês como língua oficial, lançou o projeto I Love Maputo, iniciativa que marca o início de uma nova fase para o turismo local.
A proposta é fortalecer a presença da cidade em nível nacional e internacional, criando uma identidade mais moderna e atrativa.
Segundo o presidente do município, Razaque Manhique, a ação busca impulsionar não só o fluxo de visitantes, mas também gerar empregos e atrair investimentos.
Projeto será dividido em cinco fases
O plano foi estruturado em cinco etapas. A primeira contempla o lançamento da plataforma, que servirá como base para as demais ações.
Na segunda fase, a cidade receberá intervenções visuais, como murais, esculturas temporárias e letreiros espalhados por diversos pontos.
Também serão lançados vídeos curtos apresentando símbolos e elementos marcantes da capital.
Já a terceira etapa foca na produção de conteúdo editorial, com o lançamento de uma revista, em versões digital e impressa, abordando temas como mobilidade, arquitetura, espaços públicos e agenda cultural.
Gastronomia e experiências entram na estratégia
A quarta fase será dedicada à valorização da gastronomia local, com visitas a restaurantes e divulgação de experiências culinárias típicas.
Por fim, a última etapa prevê a transmissão contínua de conteúdos sobre o cotidiano da cidade, destacando sua dinâmica e movimento.
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