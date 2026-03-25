Piloto americano faz “grau” a quase 200 metros no prédio mais alto de Goiânia e impressiona com manobra radical

Registro no topo do Órion Business & Health Complex mostra ousadia em altura equivalente a mais de 40 andares

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Aaron Colton em ação promocional da Red Bull.(Imagem: Captura de tela/Instagram)

O piloto norte-americano Aaron Colton voltou a chamar atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo em que realiza uma manobra radical no topo do prédio mais alto de Goiânia.

A ação aconteceu no Órion Business & Health Complex, que possui cerca de 192 metros de altura e mais de 40 andares. Nas imagens, o atleta executa um “grau” na cobertura do edifício, em uma gravação que integra uma campanha promocional da Red Bull.

A publicação rapidamente ganhou repercussão, com internautas destacando o nível de risco e a altura impressionante da manobra. Comentários apontaram desde admiração até sensação de tensão ao assistir às cenas.

Dias antes, o piloto já havia realizado outra gravação na capital, desta vez no Monumento dos Três Marcos, na Avenida 85, no Setor Marista. Durante a produção, que incluiu manobras e queima de pneu, duas vias precisaram ser interditadas, o que gerou reclamações de motoristas.

Aaron Colton iniciou a carreira ainda na adolescência e se consolidou como um dos principais nomes do street freestyle no mundo, integrando atualmente o time de atletas da Red Bull.

No material divulgado, a equipe também demonstrou apoio ao brasileiro Diogo Moreira, campeão da Moto2 em 2025 e primeiro brasileiro a conquistar um título mundial na motovelocidade. Nesta temporada, ele estreia na MotoGP pela equipe LCR Honda e disputa etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

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