Adeus aos vasos de flores: a nova tendência para varandas e terraços em 2026 promete renovar o ambiente

Solução moderna substitui vasos tradicionais por estruturas elevadas que organizam e transformam o espaço com mais leveza e estilo

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Pinterest)

A forma de decorar varandas e terraços está passando por uma mudança significativa em 2026. A tendência que ganha força propõe deixar de lado os vasos tradicionais e apostar em estruturas elevadas, que valorizam as plantas e ajudam a organizar melhor os ambientes.

De acordo com conteúdo produzido por Sofia Serelli, essa nova proposta transforma as plantas em protagonistas do espaço. Em vez de ficarem apoiadas diretamente no chão, elas passam a ocupar suportes metálicos ou de madeira, geralmente em formatos retangulares e com design minimalista.

Estruturas elevadas ganham espaço

A principal característica dessa tendência está no uso de suportes finos, muitas vezes em metal preto fosco. Esses elementos elevam as plantas do solo e criam uma sensação visual mais leve e organizada.

Além disso, o novo formato permite que as plantas ganhem mais destaque, especialmente em varandas pequenas, onde o aproveitamento do espaço faz toda a diferença.

Mais organização e dinamismo visual

Outro ponto importante é o impacto na organização do ambiente. Com diferentes alturas e formatos, essas estruturas ajudam a criar camadas visuais, deixando o espaço mais interessante.

Essa composição também favorece estilos modernos, como o industrial e o nórdico. O contraste entre o verde das plantas e o metal escuro reforça a estética contemporânea e traz mais sofisticação para o ambiente.

Além da estética, a tendência também oferece uma solução funcional. As estruturas com plantas permitem dividir espaços sem a necessidade de paredes, painéis ou divisórias pesadas.

Assim, é possível separar áreas como jantar e descanso de forma natural, utilizando apenas a disposição das plantas como elemento organizador.

Plantas viram protagonistas da decoração

A mudança reflete uma nova forma de enxergar os espaços externos. Varandas e terraços passam a funcionar como extensões da sala de estar, com mais cuidado no design e na composição visual.

Nesse contexto, os vasos tradicionais perdem espaço por serem considerados apenas funcionais. Já os novos suportes elevam o nível da decoração e transformam as plantas em elementos centrais do projeto.

Metal e madeira dominam a tendência

Embora o metal seja o material mais utilizado, principalmente pela durabilidade e aparência moderna, a madeira também aparece como alternativa para quem busca um visual mais aconchegante.

Independentemente do material, o conceito permanece o mesmo: elevar, organizar e integrar as plantas ao ambiente de forma mais estratégica.

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