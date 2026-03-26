Aposta de Goiás acerta todos os números e leva mais de R$1,3 milhão na Lotofácil

Próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 2 milhões

Augusto Araújo - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os moradores de Catalão podem dizer que vivem uma maré de sorte nas loterias da Caixa. Isso porque, poucos dias após um apostador ganhar mais de R$ 30 milhões na Mega-Sena, uma aposta levou o prêmio máximo na Lotofácil.

No concurso de número 3645, realizado na noite desta quarta-feira (25), a cartela recebeu o prêmio de R$ 1.399.315,17.

Na ocasião, foram selecionadas as bolinhas: 01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 25.

O vencedor da vez registrou a cartela de forma presencial, na lotérica Trevo da Sorte Loterias. Ela está registrada na modalidade simples, ou seja, sem divisão de cotas.

Outras sete apostas goianas também foram premiadas com quantias menores, visto que acertaram apenas 14 das 15 bolinhas sorteadas.

Elas foram registradas em Aparecida de Goiânia, Araçu, Goiânia (quatro cartelas), e Senador Canedo.

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Como jogar

A Lotofácil é uma das modalidades com maior número de ganhadores, já que também premia apostas com 11, 12, 13 e 14 acertos.

Ainda assim, a chance de levar o prêmio máximo com uma aposta simples de 15 números é de uma em quase 3,3 milhões.

Para quem aposta com mais dezenas, as probabilidades aumentam, mas o valor do jogo também sobe.

Com 16 números, por exemplo, a chance passa para uma em pouco mais de 204 mil, enquanto apostas com 20 dezenas elevam a probabilidade para uma em 211.

Além das apostas individuais, a modalidade permite bolões organizados. Nesse formato, o valor mínimo é de R$ 14, com cotas a partir de R$ 4,50, possibilitando a divisão dos custos e também dos prêmios entre os participantes.

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