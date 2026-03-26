Como remover manchas das roupas: lavanderias ensinam truques para tirar qualquer sujeira de forma fácil e com ingredientes de casa
Métodos simples voltaram a chamar atenção de quem busca salvar peças do dia a dia sem precisar recorrer a soluções complicadas
Poucas coisas causam tanta frustração na rotina quanto perceber uma mancha bem no meio da roupa preferida. Seja óleo, tinta de caneta, batom ou sangue, a sensação costuma ser a mesma: a de que a peça pode estar perdida.
Ainda assim, alguns truques simples, usados há anos por quem entende de lavagem e cuidado com tecidos, mostram que nem toda sujeira precisa virar dor de cabeça.
A praticidade dessas soluções ajuda a explicar por que o tema voltou a ganhar força.
- Arroz com fogo desligado: truque dos restaurantes ajuda a economizar gás e deixa o grão soltinho
- Afiar facas e tesouras: item comum de casa ajuda a dar corte no fio em poucos minutos e sem complicações
- Truque caseiro com essa planta poderosa ajuda a combater o envelhecimento e o surgimento de rugas na pele
Em vez de recorrer logo a produtos caros ou receitas mirabolantes, a proposta é usar itens comuns de casa para agir direto no problema, de acordo com o tipo de mancha.
O segredo, nesse caso, está menos na força e mais na escolha certa do que aplicar em cada situação.
Cada sujeira exige um cuidado diferente. Por isso, o método indicado varia conforme o que caiu sobre o tecido.
Em alguns casos, a combinação de dois ingredientes já é suficiente para soltar o resíduo e facilitar bastante a lavagem.
O que usar em cada tipo de mancha
Confira os truques indicados para as sujeiras mais comuns:
- Mancha de óleo: aplique pasta de dente e detergente diretamente sobre a área e esfregue;
- Risco de caneta: use álcool e sabão líquido para ajudar a remover a tinta;
- Marca de batom: aplique demaquilante e sabonete sobre a mancha;
- Mancha de sangue: utilize apenas água fria.
A lógica por trás dessas combinações está na ação específica de cada produto sobre o resíduo.
Enquanto alguns ajudam a quebrar a gordura, outros facilitam a remoção de pigmentos ou evitam que a sujeira se fixe ainda mais nas fibras do tecido.
Com orientações simples e ingredientes acessíveis, os truques aparecem como alternativa prática para quem quer prolongar a vida útil das roupas e evitar o descarte precoce de peças por causa de manchas que, à primeira vista, pareciam impossíveis de tirar.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!