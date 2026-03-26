Como remover manchas das roupas: lavanderias ensinam truques para tirar qualquer sujeira de forma fácil e com ingredientes de casa

Métodos simples voltaram a chamar atenção de quem busca salvar peças do dia a dia sem precisar recorrer a soluções complicadas

Layne Brito - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Poucas coisas causam tanta frustração na rotina quanto perceber uma mancha bem no meio da roupa preferida. Seja óleo, tinta de caneta, batom ou sangue, a sensação costuma ser a mesma: a de que a peça pode estar perdida.

Ainda assim, alguns truques simples, usados há anos por quem entende de lavagem e cuidado com tecidos, mostram que nem toda sujeira precisa virar dor de cabeça.

A praticidade dessas soluções ajuda a explicar por que o tema voltou a ganhar força.

Em vez de recorrer logo a produtos caros ou receitas mirabolantes, a proposta é usar itens comuns de casa para agir direto no problema, de acordo com o tipo de mancha.

O segredo, nesse caso, está menos na força e mais na escolha certa do que aplicar em cada situação.

Cada sujeira exige um cuidado diferente. Por isso, o método indicado varia conforme o que caiu sobre o tecido.

Em alguns casos, a combinação de dois ingredientes já é suficiente para soltar o resíduo e facilitar bastante a lavagem.

O que usar em cada tipo de mancha

Confira os truques indicados para as sujeiras mais comuns:

Mancha de óleo: aplique pasta de dente e detergente diretamente sobre a área e esfregue;

Risco de caneta: use álcool e sabão líquido para ajudar a remover a tinta;

Marca de batom: aplique demaquilante e sabonete sobre a mancha;

Mancha de sangue: utilize apenas água fria.

A lógica por trás dessas combinações está na ação específica de cada produto sobre o resíduo.

Enquanto alguns ajudam a quebrar a gordura, outros facilitam a remoção de pigmentos ou evitam que a sujeira se fixe ainda mais nas fibras do tecido.

Com orientações simples e ingredientes acessíveis, os truques aparecem como alternativa prática para quem quer prolongar a vida útil das roupas e evitar o descarte precoce de peças por causa de manchas que, à primeira vista, pareciam impossíveis de tirar.

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