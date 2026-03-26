NASA faz alerta para população se preparar para evento raro que não acontece há 53 anos

Artemis II levará astronautas à órbita da Lua após mais de 50 anos e marca o início de uma nova fase da exploração espacial

Gabriel Dias - 26 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Um marco que não acontece desde a década de 1970 está prestes a se repetir. E, com isso, pode redefinir os rumos da exploração espacial nas próximas décadas.

A NASA prepara a missão Artemis II, prevista para ocorrer em 2026. Ela levará astronautas novamente à órbita da Lua pela primeira vez desde o fim do programa Apollo, em 1972.

Além disso, o voo será o primeiro tripulado do novo programa lunar da agência espacial norte-americana.

A missão partirá do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Ao todo, serão quatro astronautas a bordo da cápsula Orion: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Diferente das missões históricas que chegaram a pousar no solo lunar, a Artemis II fará apenas um sobrevoo ao redor da Lua.

Ainda assim, o objetivo é testar, em condições reais, sistemas fundamentais para a segurança e operação de voos tripulados no espaço profundo.

Testes essenciais antes do retorno à superfície

Durante aproximadamente dez dias, a tripulação avaliará tecnologias críticas. Entre elas, estão os sistemas de suporte à vida, navegação e comunicação da cápsula Orion.

Por isso, esses testes são considerados decisivos para garantir a viabilidade das próximas etapas do programa.

Além disso, a missão permitirá verificar o desempenho da nave sob controle humano em trajetórias mais complexas. Esse tipo de operação não ocorre desde as últimas viagens tripuladas do programa Apollo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!