Prefeitura de Jaraguá vai soltar 3 mil peixes em lago para pescaria gratuita na Semana Santa

Atividade terá regras específicas para garantir participação justa

Pedro Ribeiro - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma ação promovida pela Prefeitura de Jaraguá deve movimentar a população durante a Semana Santa.

A iniciativa prevê a soltura de cerca de 3 mil peixes no Lago da Passarela da Moda, permitindo pescaria aberta ao público.

O anúncio foi feito pelo vereador Nilvan Braz (UB) durante sessão na Câmara Municipal.

Segundo ele, os peixes da espécie caranha começarão a ser inseridos no lago a partir da próxima semana.

A proposta é que os moradores participem da atividade utilizando apenas vara de pesca, ficando proibido o uso de redes e tarrafas, como forma de garantir uma disputa mais equilibrada entre os participantes.

De acordo com o parlamentar, a ação também dialoga com o período religioso, já que o consumo de peixe aumenta durante a Semana Santa, especialmente entre famílias que seguem a tradição.

A expectativa é de que a atividade atraia moradores e visitantes, além de abrir caminho para que a iniciativa se torne uma tradição anual na cidade.

Em anos anteriores, outros municípios goianos, como Trindade e Senador Canedo, também já realizaram ações semelhantes, com soltura de peixes e pescarias abertas à população.

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