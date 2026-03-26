Prefeitura de Jaraguá vai soltar 3 mil peixes em lago para pescaria gratuita na Semana Santa
Atividade terá regras específicas para garantir participação justa
Uma ação promovida pela Prefeitura de Jaraguá deve movimentar a população durante a Semana Santa.
A iniciativa prevê a soltura de cerca de 3 mil peixes no Lago da Passarela da Moda, permitindo pescaria aberta ao público.
O anúncio foi feito pelo vereador Nilvan Braz (UB) durante sessão na Câmara Municipal.
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Segundo ele, os peixes da espécie caranha começarão a ser inseridos no lago a partir da próxima semana.
A proposta é que os moradores participem da atividade utilizando apenas vara de pesca, ficando proibido o uso de redes e tarrafas, como forma de garantir uma disputa mais equilibrada entre os participantes.
De acordo com o parlamentar, a ação também dialoga com o período religioso, já que o consumo de peixe aumenta durante a Semana Santa, especialmente entre famílias que seguem a tradição.
A expectativa é de que a atividade atraia moradores e visitantes, além de abrir caminho para que a iniciativa se torne uma tradição anual na cidade.
Em anos anteriores, outros municípios goianos, como Trindade e Senador Canedo, também já realizaram ações semelhantes, com soltura de peixes e pescarias abertas à população.
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