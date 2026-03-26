Truque caseiro com essa planta poderosa ajuda a combater o envelhecimento e o surgimento de rugas na pele

Ingrediente simples vem ganhando destaque por benefícios pouco conhecidos na rotina diária

Magno Oliver - 26 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

O uso de soluções naturais para cuidados com a pele tem ganhado cada vez mais espaço entre consumidores que buscam alternativas acessíveis e menos agressivas.

Entre essas opções, a Babosa, também conhecida como aloe vera, voltou a ser destaque por suas propriedades associadas à hidratação e regeneração cutânea.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a babosa é amplamente utilizada em produtos cosméticos e dermatológicos devido à presença de compostos como vitaminas, minerais e polissacarídeos.

Esses elementos contribuem para a retenção de água na pele, fator essencial para manter a elasticidade e suavizar sinais visíveis do envelhecimento.

O chamado “truque caseiro” consiste na aplicação do gel transparente extraído diretamente da planta sobre a pele limpa. Especialistas apontam que esse gel possui ação hidratante e pode auxiliar na recuperação da barreira cutânea.

No entanto, o uso deve ser feito com cautela, respeitando a sensibilidade individual e evitando contato com áreas irritadas ou lesionadas.

A Organização Mundial da Saúde reforça que plantas medicinais, incluindo a babosa, apresentam potencial terapêutico, mas não substituem tratamentos dermatológicos comprovados.

Por isso, a recomendação é utilizar o recurso como complemento, e não como solução única para problemas relacionados ao envelhecimento da pele.

Embora não seja um método milagroso, a babosa continua sendo uma alternativa popular dentro dos cuidados naturais. Seu uso consciente, aliado a hábitos como proteção solar e alimentação equilibrada, pode contribuir para a saúde da pele ao longo do tempo.

O interesse crescente reforça uma tendência: a valorização de práticas simples, desde que orientadas por técnica e respaldo científico.

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