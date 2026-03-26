Vizinha denuncia que João da Luz se recusa a limpar lote particular que ele tem no Setor Sul: “diz que a responsabilidade é do Márcio”

Moradora relata transtornos constantes e até presença de caramujos na área que pertence ao parlamentar

Pedro Ribeiro - 26 de março de 2026

Terreno que pertence ao vereador João da Luz (Cidadania). (Foto: Colagem/Reprodução)

Uma moradora de Anápolis denunciou, por meio de um áudio, problemas recorrentes relacionados à falta de manutenção em um lote no Setor Sul III Etapa.

Segundo o relato, a situação ocorre há anos na Rua Vanderley Silva dos Santos.

A mulher afirma que vive ao lado de um terreno que pertence ao vereador João da Luz (Cidadania) e que frequentemente precisa solicitar a limpeza do local, devido ao crescimento do mato.

Outro ponto levantado no áudio é a alegação de que um trabalhador, de 63 anos, teria sido contratado para realizar a roçagem do terreno, mas não teria recebido pelo serviço.

“Ele [vereador João da Luz] não pagou o senhorzinho e diz que a responsabilidade é do Márcio” afirmou a vizinha do lote.

De acordo com ela, o lote volta a ficar tomado pela vegetação pouco tempo após a roçagem, o que tem provocado o surgimento de caramujos e outros insetos, gerando preocupação.

A moradora também afirma que já entrou em contato com o parlamentar diversas vezes e que, em uma das respostas.

Até o momento, não há informações sobre posicionamento oficial do vereador ou da Prefeitura de Anápolis sobre o caso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!