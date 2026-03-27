Apostas de Goiânia e Anápolis acertam dezenas e levam prêmio na Mega-Sena

Próximo sorteio será realizado na noite deste sábado (28), com prêmio estimado em R$ 40 milhões

Augusto Araújo - 27 de março de 2026

Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A sorte brilhou nesta quinta-feira (26) em Goiás. Isso porque três apostas do estado foram premiadas na Mega-Sena de número 2989.

Dentre os felizardos, estão apostadores de Anápolis e Goiânia, que acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e fizeram a “quina” do prêmio.

As bolinhas selecionadas na ocasião foram: 06 – 14 – 28 – 31 – 56 – 59.

O vencedor da capital fez o registro presencialmente, na Lotérica Arco-Íris, que se encontra no Setor Coimbra. Registrada na modalidade simples, a cartela recebeu prêmio de R$ 33.183,44.

O mesmo valor se repetiu em Anápolis. A aposta, porém, foi registrada na Lotérica Popular, que fica no bairro da Boa Vista.

Por fim, o último vencedor goiano é de Rubiataba, cidade na Região Central de Goiás que fica a aproximadamente 200 km de Goiânia.

Ele também fez a aposta na modalidade simples e recebeu os mesmos prêmios anteriormente citados na matéria.

Outros ganhadores

No final das contas, nenhuma aposta recebeu o prêmio máximo da Mega-Sena, que era de R$ 17 milhões. Contudo, outros apostadores também ganharam premiações Brasil afora.

Duas delas foram em Brasília. Uma foi feita na modalidade simples, de forma online, e obteve R$ 33.183,44 para si.

Por outro lado, a outra do Distrito Federal ganhou R$ 66.366,88. Isso porque, embora também seja uma cartela simples, o apostador marcou sete dezenas no volante – gastando mais para registrar a aposta.

No total, foram 39 ganhadores distribuídos por todo o país que fizeram a “quina” e receberam prêmios na Mega-Sena. Eles podem ser conferidos por meio deste link.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2990, será realizado na noite deste sábado (28), com prêmio estimado em R$ 40 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

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